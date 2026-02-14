"На обочине". В ЕС признали тяжелую правду о переговорах по Украине

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в разговоре с телеканалом CNBC заявил, что в ослаблении влияния Европы на глобальной арене во многом виновата она сама.
По его словам, европейцы оказались "полностью на обочине" переговоров по сектору Газа и конфликту на Украине.
«
"Почему, черт возьми, нас нет за столом переговоров? Это наш континент. Это наше будущее. И ответ, конечно, не в том, что Дональд Трамп ошибается. Ответ в том, что мы сами не сумели прийти к согласию", — отметил Ишингер.
Как сообщил в пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков, мирные переговоры продолжатся 17-18 февраля в Швейцарии. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Два предыдущих раунда прошли под руководством начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игоря Костюкова.
Мирный процесс по Украине
Стороны обсуждали нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "157 на 157".
