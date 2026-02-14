Рейтинг@Mail.ru
"На обочине". В ЕС признали тяжелую правду о переговорах по Украине - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:27 14.02.2026 (обновлено: 23:06 14.02.2026)
https://ria.ru/20260214/ukraina-2074421791.html
"На обочине". В ЕС признали тяжелую правду о переговорах по Украине
"На обочине". В ЕС признали тяжелую правду о переговорах по Украине - РИА Новости, 14.02.2026
"На обочине". В ЕС признали тяжелую правду о переговорах по Украине
Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в разговоре с телеканалом CNBC заявил, что в ослаблении влияния Европы на глобальной арене РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T19:27:00+03:00
2026-02-14T23:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
сша
европа
игорь костюков (генштаб)
вольфганг ишингер
дональд трамп
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914036250_0:142:3135:1905_1920x0_80_0_0_1f82163837d69b1fd436145d63d8dab9.jpg
https://ria.ru/20260214/zelenskiy-2074392515.html
https://ria.ru/20260214/ursula-2074401372.html
https://ria.ru/20260214/zelenskiy-2074413869.html
украина
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914036250_203:0:2932:2047_1920x0_80_0_0_202a2ecace4d1ddd6b3e5aeb5a0e02e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, европа, игорь костюков (генштаб), вольфганг ишингер, дональд трамп, евросоюз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Европа, Игорь Костюков (Генштаб), Вольфганг Ишингер, Дональд Трамп, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
"На обочине". В ЕС признали тяжелую правду о переговорах по Украине

Ишингер назвал ослабление влияния Европы на глобальной арене ее виной

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в разговоре с телеканалом CNBC заявил, что в ослаблении влияния Европы на глобальной арене во многом виновата она сама.
«
"У нас нет роли. Решения принимают другие". <…> Я вижу, что Европа самоустранилась в процессе урегулирования конфликта на Украине", — сказал он, отметив, что важные вопросы обсуждают США и Россия.
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
"Совсем чуть-чуть". Зеленского подняли на смех после заявления о Трампе
Вчера, 15:44
По его словам, европейцы оказались "полностью на обочине" переговоров по сектору Газа и конфликту на Украине.
«
"Почему, черт возьми, нас нет за столом переговоров? Это наш континент. Это наше будущее. И ответ, конечно, не в том, что Дональд Трамп ошибается. Ответ в том, что мы сами не сумели прийти к согласию", — отметил Ишингер.
Как сообщил в пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков, мирные переговоры продолжатся 17-18 февраля в Швейцарии. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Два предыдущих раунда прошли под руководством начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игоря Костюкова.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
"Умрете за еврорейх". Слова фон дер Ляйен об Украине ужаснули журналиста
Вчера, 16:46

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. На них российской делегацией руководил начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков.
Стороны обсуждали нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "157 на 157".
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
"Убивают сотни". В Раде обрушились на Зеленского из-за ситуации на Украине
Вчера, 18:11
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАЕвропаИгорь Костюков (Генштаб)Вольфганг ИшингерДональд ТрампЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала