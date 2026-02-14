Рейтинг@Mail.ru
17:58 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/ukraina-2074411394.html
Политолог оценил заявления США о готовности договоренностей по Украине
Политолог оценил заявления США о готовности договоренностей по Украине
в мире
сша
украина
мюнхен
марко рубио
стив уиткофф
джаред кушнер
мирный план сша по украине
в мире, сша, украина, мюнхен, марко рубио, стив уиткофф, джаред кушнер, мирный план сша по украине
В мире, США, Украина, Мюнхен, Марко Рубио, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Мирный план США по Украине
Политолог оценил заявления США о готовности договоренностей по Украине

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Заявления представителей США о якобы высокой степени готовности договоренностей по Украине не следует воспринимать всерьез, такое мнение газете ВЗГЛЯД выразил политолог-американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян.
"Из уст Марко Рубио, Стивена Уиткоффа, Джареда Кушнера ... мы давно слышим мантру о том, что все решено на 90 процентов, но остаются какие-то темы... Сейчас обговариваются не условия какого-то мирного договора. Вся эта клика, которая сегодня находится в Мюнхене, беспокоится о собственной безопасности, статусе, о сохранении своих накоплений. Но официально все это выдается за якобы заботу о территориальной целостности Украины", - заявил политолог.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Украинское урегулирование будет достигнуто, убежден Трамп
13 февраля, 22:06
Эксперт также отметил, что не стал бы серьезно относиться к словам госсекретаря США Марко Рубио.
"Я бы не относился серьезно к заявлениям Рубио", - сказал он.
Ранее в субботу госсекретарь США в интервью телеканалу Блумберг заявил о том, что Соединенные Штаты не оставят попытки урегулировать конфликт на Украине, так как считают, что это "уникальное обязательство". При этом Рубио признал, что территориальные требования России остаются трудной уступкой для Украины, в том числе по политическим причинам.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
США информируют НАТО о своих шагах в украинском урегулировании
13 февраля, 17:40
 
