"На последнем издыхании". На Западе сделали тревожное заявление об Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:17 14.02.2026 (обновлено: 16:24 14.02.2026)
"На последнем издыхании". На Западе сделали тревожное заявление об Украине
"На последнем издыхании". На Западе сделали тревожное заявление об Украине
"На последнем издыхании". На Западе сделали тревожное заявление об Украине
ВСУ отступают на фоне усиления российской армии, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Дэниелу Дэвису, размещенному на его странице
https://ria.ru/20260213/ukraina-2074300300.html
"На последнем издыхании". На Западе сделали тревожное заявление об Украине

Профессор Миршаймер: ВСУ отступают на фоне усиления российской армии

Флаг и герб Украины
Флаг и герб Украины
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Флаг и герб Украины. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. ВСУ отступают на фоне усиления российской армии, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Дэниелу Дэвису, размещенному на его странице в соцсети Х.
"Я твердо убежден, что сегодня российская армия сильнее, чем в 2022 году. Это весьма грозная армия. Она увеличилась в численности и повысила свой уровень, в то время как существуют неопровержимые доказательства того, что украинцы отступают. <…> Они в глубокой беде", — сказал он.

При этом на вопрос о санкциях против Москвы Миршаймер ответил, что нет никаких подтверждений тяжелых последствий для российской экономики, хотя западные эксперты не раз заявляли о ее якобы приближающемся крахе.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
В декабре прошлого года президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.
Урсула фон дер Ляйен
Фон дер Ляйен сделала противоречивое заявление о мире на Украине
13 февраля, 21:16
