МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. ВСУ отступают на фоне усиления российской армии, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Дэниелу Дэвису, размещенному на его странице в соцсети Х.
«
"Я твердо убежден, что сегодня российская армия сильнее, чем в 2022 году. Это весьма грозная армия. Она увеличилась в численности и повысила свой уровень, в то время как существуют неопровержимые доказательства того, что украинцы отступают. <…> Они в глубокой беде", — сказал он.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
В декабре прошлого года президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.
Фон дер Ляйен сделала противоречивое заявление о мире на Украине
13 февраля, 21:16