Украина препятствует эвакуации тел погибших, заявил Мирошник
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:13 14.02.2026
Украина препятствует эвакуации тел погибших, заявил Мирошник
Украина препятствует эвакуации тел погибших, заявил Мирошник
Украина на ряде направлений не создает гуманитарные коридоры и препятствует эвакуации тел погибших, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РИА Новости, 14.02.2026
в мире, украина, россия, родион мирошник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
Родион Мирошник
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Украина на ряде направлений не создает гуманитарные коридоры и препятствует эвакуации тел погибших, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Украинская сторона не создает гуманитарные коридоры. Более того, на ряде направлений украинская сторона поступает циничнее - не дает эвакуировать оттуда тела погибших людей", - сказал Мирошник.
Он добавил, что преступления ВСУ не ограничиваются пытками и истязаниями. "По мере продвижения наших вооруженных сил, мы сталкиваемся с большим количеством издевательств над гражданским населением", - отметил посол.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
