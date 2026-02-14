https://ria.ru/20260214/ukraina-2074373822.html
Украина препятствует эвакуации тел погибших, заявил Мирошник
Украина на ряде направлений не создает гуманитарные коридоры и препятствует эвакуации тел погибших, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РИА Новости, 14.02.2026
украина
россия
