Подразделения группировки "Днепр" за сутки уничтожили до 30 военных ВСУ
ВСУ за сутки потеряли до 30 военных и 20 авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T12:37:00+03:00
2026-02-14T12:37:00+03:00
2026-02-14T13:57:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
россия
запорожская область
