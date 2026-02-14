Рейтинг@Mail.ru
Подразделения группировки "Днепр" за сутки уничтожили до 30 военных ВСУ - РИА Новости, 14.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:37 14.02.2026 (обновлено: 13:57 14.02.2026)
Подразделения группировки "Днепр" за сутки уничтожили до 30 военных ВСУ
Подразделения группировки "Днепр" за сутки уничтожили до 30 военных ВСУ - РИА Новости, 14.02.2026
Подразделения группировки "Днепр" за сутки уничтожили до 30 военных ВСУ
ВСУ за сутки потеряли до 30 военных и 20 авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.02.2026
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
россия
запорожская область
россия, безопасность, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Подразделения группировки "Днепр" за сутки уничтожили до 30 военных ВСУ

МО РФ: подразделения группировки "Днепр" за сутки уничтожили до 30 военных ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в зоне проведения СВО
Военнослужащий в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 30 военных и 20 авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"Уничтожены до 30 военнослужащих ВСУ, 20 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Веселянка, Юльевка, Григоровка и Новоалександровка Запорожской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
