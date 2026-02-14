https://ria.ru/20260214/ukraina-2074368992.html
ВСУ потеряли до 190 военных в зоне действия "Севера" за сутки
ВСУ потеряли до 190 военных в зоне действия "Севера" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 190 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 14.02.2026
ВСУ потеряли до 190 военных в зоне действия "Севера" за сутки
