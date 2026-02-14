Рейтинг@Mail.ru
Необходимо устранить коренные причины кризиса на Украине, заявил Ван И
11:52 14.02.2026 (обновлено: 12:38 14.02.2026)
Необходимо устранить коренные причины кризиса на Украине, заявил Ван И
Глава МИД Китая Ван И призвал решить вопрос с первопричинами украинского кризиса. РИА Новости, 14.02.2026
© REUTERS / Liesa JohannssenМинистр иностранных дел Китая Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности
Министр иностранных дел Китая Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Министр иностранных дел Китая Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности
ПЕКИН, 14 фев — РИА Новости. Глава МИД Китая Ван И призвал решить вопрос с первопричинами украинского кризиса.
"Необходимо устранить коренные причины конфликта и обеспечить прочный мир и стабильность в Европе", — заявил он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Помощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
"Не поспоришь": в Киеве испугались решения России по переговорам
Вчера, 05:08
Дипломат подчеркнул, что Пекин не является стороной противостояния, окончательное решение ситуации не за ним. В то же время КНР продвигает мирные переговоры.
"Сейчас мы видим, что Европа набралась смелости и начала говорить с Россией. Это хорошо, и мы это поддерживаем, но мы также считаем, что диалог не должен вестись ради самого диалога", — отметил Ван И.
По его мнению, европейские страны не должны смотреть на ситуацию со стороны.
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Рубио раскрыл детали мирного процесса по Украине и оценил будущее Европы
Вчера, 11:16

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда участники обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "157 на 157".

По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.

Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Россия резко усилила позицию в переговорах с США: торга по Украине не будет
10 февраля, 08:00
 
