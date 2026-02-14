Рейтинг@Mail.ru
Рубио рассказал о прогрессе переговорного процесса по Украине - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:33 14.02.2026 (обновлено: 11:36 14.02.2026)
https://ria.ru/20260214/ukraina-2074360693.html
Рубио рассказал о прогрессе переговорного процесса по Украине
Рубио рассказал о прогрессе переговорного процесса по Украине - РИА Новости, 14.02.2026
Рубио рассказал о прогрессе переговорного процесса по Украине
Сторонам переговорного процесса по Украине удалось сузить перечень спорных вопросов, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T11:33:00+03:00
2026-02-14T11:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074358516_0:37:3100:1781_1920x0_80_0_0_aeefcfbc2fd01065d601448631718a0b.jpg
https://ria.ru/20260214/evropa-2074192891.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074358516_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_29416f09d55219e8140bb7dfb7066c4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Мирный план США по Украине
Рубио рассказал о прогрессе переговорного процесса по Украине

Рубио: на переговорах по Украине удалось сузить перечень спорных вопросов

© REUTERS / Liesa JohannssenГоссекретарь США Марко Рубио выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЮНХЕН, 14 фев - РИА Новости. Сторонам переговорного процесса по Украине удалось сузить перечень спорных вопросов, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
"Хорошая новость заключается в том, что перечень вопросов, которые необходимо решить для прекращения этой войны, сузился", - заявил Рубио на выступлении в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Мир в опасности: а ведь Путин предупреждал
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала