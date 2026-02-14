https://ria.ru/20260214/ukraina-2074357934.html
ООН не смогла положить конец конфликту на Украине, заявил Рубио
ООН не смогла положить конец конфликту на Украине, заявил Рубио - РИА Новости, 14.02.2026
ООН не смогла положить конец конфликту на Украине, заявил Рубио
ООН не способна завершить конфликт на Украине, для начала переговоров потребовалось лидерство США и партнерство со многими странами, заявил госсекретарь США... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T11:21:00+03:00
2026-02-14T11:21:00+03:00
2026-02-14T11:26:00+03:00
в мире
украина
сша
оон
мирный план сша по украине
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2013027580_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_62a61144056d822d804b41969b68b3d7.jpg
https://ria.ru/20260214/oon-2074357497.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2013027580_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2f8fe05d4439784a835d8f14305c4e43.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, оон, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, ООН, Мирный план США по Украине, Специальная военная операция на Украине
ООН не смогла положить конец конфликту на Украине, заявил Рубио
Рубио: переговоры сторон конфликта на стали возможны благодаря США