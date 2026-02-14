Рейтинг@Mail.ru
ООН не смогла положить конец конфликту на Украине, заявил Рубио - РИА Новости, 14.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:21 14.02.2026 (обновлено: 11:26 14.02.2026)
ООН не смогла положить конец конфликту на Украине, заявил Рубио
ООН не смогла положить конец конфликту на Украине, заявил Рубио - РИА Новости, 14.02.2026
ООН не смогла положить конец конфликту на Украине, заявил Рубио
ООН не способна завершить конфликт на Украине, для начала переговоров потребовалось лидерство США и партнерство со многими странами, заявил госсекретарь США... РИА Новости, 14.02.2026
в мире, украина, сша, оон, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, ООН, Мирный план США по Украине, Специальная военная операция на Украине
ООН не смогла положить конец конфликту на Украине, заявил Рубио

Рубио: переговоры сторон конфликта на стали возможны благодаря США

Государственный секретарь США Марко Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Государственный секретарь США Марко Рубио. Архивное фото
МЮНХЕН, 14 фев - РИА Новости. ООН не способна завершить конфликт на Украине, для начала переговоров потребовалось лидерство США и партнерство со многими странами, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"ООН не смогла завершить войну на Украине. Потребовалось лидерство Америки в партнерстве со многими странами, присутствующими здесь сегодня, только для того, чтобы усадить обе стороны за стол переговоров", - сказал Рубио в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.
Логотип ООН - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Рубио высказался о проблемах ООН
Вчера, 11:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАООНМирный план США по Украине
 
 
