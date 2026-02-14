Рейтинг@Mail.ru
На Западе увидели скрытое послание в громком заявлении Зеленского - РИА Новости, 14.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:48 14.02.2026
На Западе увидели скрытое послание в громком заявлении Зеленского
На Западе увидели скрытое послание в громком заявлении Зеленского - РИА Новости, 14.02.2026
На Западе увидели скрытое послание в громком заявлении Зеленского
Владимир Зеленский заявлением о выборах на Украине показал свои истинные намерения, пишет L'AntiDiplomatico. "Учитывая стремление Европы продолжать конфликт и... РИА Новости, 14.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
европа
киев
украина
европа
киев
На Западе увидели скрытое послание в громком заявлении Зеленского

L'Antidiplomatico: Зеленский заявлением о выборах показал истинные намерения

© AP Photo / Sergei GritsВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© AP Photo / Sergei Grits
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский заявлением о выборах на Украине показал свои истинные намерения, пишет L'AntiDiplomatico.

"Учитывая стремление Европы продолжать конфликт и навязывать свою волю марионеткам-нацистам в Киеве, бесполезно надеяться на проведение президентских выборов или референдума", — говорится в публикации.
В США удивились произошедшему на переговорах по Украине
Издание отмечает, что Зеленский, назвав получение Украиной гарантий безопасности условием для выборов, показал, что не заинтересован в их проведении, и желает переложить вину за их откладывание на Россию.

В среду газета Financial Times сообщала, что Зеленский 24 февраля может объявить о планах провести президентские выборы на Украине и референдум по мирному соглашению. После этого глава киевского режима опроверг эту информацию.
Новое заявление Мерца о России поразило Запад
