МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский заявлением о выборах на Украине показал свои истинные намерения, пишет L'AntiDiplomatico.
"Учитывая стремление Европы продолжать конфликт и навязывать свою волю марионеткам-нацистам в Киеве, бесполезно надеяться на проведение президентских выборов или референдума", — говорится в публикации.
Издание отмечает, что Зеленский, назвав получение Украиной гарантий безопасности условием для выборов, показал, что не заинтересован в их проведении, и желает переложить вину за их откладывание на Россию.
В среду газета Financial Times сообщала, что Зеленский 24 февраля может объявить о планах провести президентские выборы на Украине и референдум по мирному соглашению. После этого глава киевского режима опроверг эту информацию.
