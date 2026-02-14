Рейтинг@Mail.ru
В США удивились произошедшему на переговорах по Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:08 14.02.2026 (обновлено: 09:48 14.02.2026)
В США удивились произошедшему на переговорах по Украине
В США удивились произошедшему на переговорах по Украине - РИА Новости, 14.02.2026
В США удивились произошедшему на переговорах по Украине
США ударили по Европе отменой переговоров из-за нереалистичных требований по Украине, написал в соцсети X эксперт по международной безопасности Марк... РИА Новости, 14.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
сша
марко рубио
украина
европа
сша
украина
европа
В США удивились произошедшему на переговорах по Украине

Аналитик Эпископос: США ударили по ЕС из-за нереалистичных требований по Украине

Сотрудники полиции перед зданием канцелярии в Берлине перед началом переговоров по Украине
Сотрудники полиции перед зданием канцелярии в Берлине перед началом переговоров по Украине
© Getty Images / picture alliance/Christoph Gollnow
Сотрудники полиции перед зданием канцелярии в Берлине перед началом переговоров по Украине
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. США ударили по Европе отменой переговоров из-за нереалистичных требований по Украине, написал в соцсети X эксперт по международной безопасности Марк Эпископос.

"Сильное проявление стратегической решимости. Дипломатия на основе консенсуса не положит конец этой войне. Позволять нашим партнерам по ту сторону Атлантики искажать процесс нереалистичными требованиями не помогает Украине", — говорится в публикации.
Канцлер Германии Фридрих Мерц
Новое заявление Мерца о России поразило Запад
08:37
08:37
Так аналитик отреагировал на новость, что госсекретарь США Марко Рубио отменил участие во встрече с европейскими лидерами в Мюнхене, посвященной конфликту на Украине, из-за плотного графика.

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Рубио пропускает встречу с европейскими лидерами по Украине, предпочтя им встречу с голосом разума Европы, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Владимиру Зеленскому не стоит упускать возможность заключить сделку с Россией по украинскому урегулированию. Он отметил, что в противном случае Украина "упустит отличную возможность" заключить мирное соглашение.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Европа и Киев пытаются "сбить с панталыку" переговорщиков США, чтобы те отошли от договоренностей, достигнутых на Аляске.
Владимир Зеленский
На Западе увидели скрытое послание в громком заявлении Зеленского
09:48
09:48
 
