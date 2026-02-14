Помощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров. Архивное фото

Помощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров

"Не поспоришь": в Киеве испугались решения России по переговорам

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Назначение помощника президента Владимира Мединского главой российской делегации в Женеве сорвало планы Киева, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Он ( Мединский — Прим. ред.) все уравновешивает, плюс он достаточно эрудированный человек. С таким просто так не поспоришь на всякие темы, придется выходить на подписание договора", — сказал он.

По словам эксперта, Мединский, будучи практичным человеком, не даст украинской стороне затягивать переговоры и сможет провести встречу в конструктивном русле.

"И это определенно хорошая новость, ведь можно сразу перейти к делу без всяких испорченных телефонов, чтобы, наконец, договориться о мире", — подытожил Соскин

Вчера представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что руководителем российской делегации на предстоящих переговорах в Женеве будет помощник президента Владимир Мединский.

По словам Пескова, очередной раунд переговоров в трехстороннем российско-американо-украинском формате состоится в Женеве 17 и 18 февраля.

Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске , рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.