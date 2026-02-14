МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Украина в военном отношении уже побеждена, иначе считают только люди, слушающие исключительно новости, которые спонсируются государством, в странах вроде Германии, Франции или Великобритании, считает бывший советник Пентагона, отставной полковник сухопутных войск США Дуглас Макгрегор.