Экс-советник Пентагона признал, что Украина побеждена в военном отношении
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:48 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/ukraina-2074330353.html
Экс-советник Пентагона признал, что Украина побеждена в военном отношении
Экс-советник Пентагона признал, что Украина побеждена в военном отношении
Экс-советник Пентагона признал, что Украина побеждена в военном отношении
Украина в военном отношении уже побеждена, иначе считают только люди, слушающие исключительно новости, которые спонсируются государством, в странах вроде...
Экс-советник Пентагона признал, что Украина побеждена в военном отношении

Дуглас Макгрегор: Украина побеждена в военном отношении

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Украина в военном отношении уже побеждена, иначе считают только люди, слушающие исключительно новости, которые спонсируются государством, в странах вроде Германии, Франции или Великобритании, считает бывший советник Пентагона, отставной полковник сухопутных войск США Дуглас Макгрегор.
"Украина побеждена в военном отношении. Иначе считают только те люди, кто слушает исключительно новости, спонсируемые государством, в странах вроде Германии, Франции или Великобритании. Каждый, кто погружен глубоко в этот вопрос, понимает, что потери украинской стороны ужасающие", - заявил Макгрегор в интервью швейцарскому журналу Weltwoche.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что российские войска возвращают территорию "квадратными километрами" ежедневно, движение идет по всей линии фронта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Постпред США при НАТО признал, что Россия продвигается вперед на Украине
