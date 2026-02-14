МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Украина в военном отношении уже побеждена, иначе считают только люди, слушающие исключительно новости, которые спонсируются государством, в странах вроде Германии, Франции или Великобритании, считает бывший советник Пентагона, отставной полковник сухопутных войск США Дуглас Макгрегор.
"Украина побеждена в военном отношении. Иначе считают только те люди, кто слушает исключительно новости, спонсируемые государством, в странах вроде Германии, Франции или Великобритании. Каждый, кто погружен глубоко в этот вопрос, понимает, что потери украинской стороны ужасающие", - заявил Макгрегор в интервью швейцарскому журналу Weltwoche.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что российские войска возвращают территорию "квадратными километрами" ежедневно, движение идет по всей линии фронта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.