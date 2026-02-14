https://ria.ru/20260214/ukraina-2074326298.html
"Все уже решено": на Западе высказались о завершении конфликта на Украине
"Все уже решено": на Западе высказались о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 14.02.2026
"Все уже решено": на Западе высказались о завершении конфликта на Украине
Европа полностью самоустранилась от процесса по урегулированию украинского конфликта, заявил в интервью телеканалу CNBC председатель Мюнхенской конференции по... РИА Новости, 14.02.2026
в мире
украина
европа
россия
Ишингер: Европа самоустранилась от переговоров по Украине