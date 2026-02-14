Рейтинг@Mail.ru
"Все уже решено": на Западе высказались о завершении конфликта на Украине
02:53 14.02.2026 (обновлено: 02:59 14.02.2026)
"Все уже решено": на Западе высказались о завершении конфликта на Украине
Европа полностью самоустранилась от процесса по урегулированию украинского конфликта, заявил в интервью телеканалу CNBC председатель Мюнхенской конференции по... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T02:53:00+03:00
2026-02-14T02:59:00+03:00
в мире
украина
европа
россия
в мире, украина, европа, россия
В мире, Украина, Европа, Россия
"Все уже решено": на Западе высказались о завершении конфликта на Украине

Ишингер: Европа самоустранилась от переговоров по Украине

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Европа полностью самоустранилась от процесса по урегулированию украинского конфликта, заявил в интервью телеканалу CNBC председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфгант Ишингер.
"Мы здесь ни при чем. Все уже решено другими. Когда я смотрю на войну на Украине, — Европе здесь не место", — сказал он.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Стубб сделал дерзкое заявление о России
00:54
По словам Ишингера, тон в дискуссиях по этому вопросу задают Россия и США, в то время как Европа полностью ушла на второй план из-за собственной политики.
"Ответ в том, что мы не смогли говорить в один голос", — признал Ишингер.
Конференция по безопасности проходит в столице Баварии, Мюнхене, с 13 по 15 февраля.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
"Двойной удар": в США выступили с пугающим заявлением из-за России
01:54
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий российских военных, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Как заявил в четверг постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский, европейцы после долгих и тщетных попыток "отменить" Россию начали рассуждать о неизбежности диалога с Москвой, после того как почувствовали грядущий крах Украины.
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Трамп призвал Зеленского двигаться в сторону мира
Вчера, 20:31
 
В миреУкраинаЕвропаРоссия
 
 
