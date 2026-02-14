В Уфе возбудили дело после давки в ТЦ, где пострадали два человека

УФА, 14 фев - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после давки в торговом центре в Уфе, где ребенок и девушка получили переломы, сообщает СУСК РФ по Башкирии.
Ранее в минздраве региона сообщали, что ребенок и девушка получили переломы во время давки в торговом центре "Планета" в Уфе, где ко Дню влюбленных раздавали сертификаты.
Во Владивостоке один ребенок обратился за медпомощью после давки в школе
20 ноября 2025, 08:49
"Следственным отделом по Октябрьскому району города Уфы СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - сообщает региональный следком.
По версии следствия, в одном из торгово-развлекательных комплексов города Уфы при проведении рекламного мероприятия произошло массовое скопление посетителей. В ходе возникшей давки ребенок и женщина получили телесные повреждения.
"Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются очевидцы, изымается необходимая документация, назначаются судебные экспертизы, дается правовая оценка действиям организаторов мероприятия и лиц, ответственных за обеспечение безопасности", - сообщает ведомство.
СК завел дело о халатности после давки в иркутской школе
6 октября 2025, 14:40