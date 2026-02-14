Рейтинг@Mail.ru
В Уфе ребенок и девушка получили переломы во время давки в ТЦ - РИА Новости, 14.02.2026
17:53 14.02.2026 (обновлено: 18:00 14.02.2026)
В Уфе ребенок и девушка получили переломы во время давки в ТЦ
В Уфе ребенок и девушка получили переломы во время давки в ТЦ
происшествия, уфа
В Уфе ребенок и девушка получили переломы во время давки в ТЦ

УФА, 14 фев - РИА Новости. Ребёнок и девушка получили переломы во время давки в торговом центре Уфы.
По данным Telegram-канала Mash в торговом центре "Планета" в Уфе произошла давка на акции по раздаче сертификатов ко Дню влюблённых.
"После мероприятия "7000 шаров" в торговом центре "Планета" скорая помощь доставила в медучреждения двоих пациентов", - сообщает Минздрав Башкирии.
В ведомстве уточнили, что ребенок 2014 года рождения поступил в детскую городскую больницу №17. Ему наложили гипс и направили на амбулаторное лечение.
"Еще одна пациентка - 27-летняя девушка с закрытым переломом. Ее госпитализировали в травматологическое отделение ГКБ №21. Она находится в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении башкирского Минздрава.
Давка в раздевалке школы №9 во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Во Владивостоке один ребенок обратился за медпомощью после давки в школе
20 ноября 2025, 08:49
 
