В Уфе ребенок и девушка получили переломы во время давки в ТЦ

УФА, 14 фев - РИА Новости. Ребёнок и девушка получили переломы во время давки в торговом центре Уфы.
По данным Telegram-канала Mash в торговом центре "Планета" в Уфе произошла давка на акции по раздаче сертификатов ко Дню влюблённых.
"После мероприятия "7000 шаров" в торговом центре "Планета" скорая помощь доставила в медучреждения двоих пациентов", - сообщает Минздрав Башкирии.
В ведомстве уточнили, что ребенок 2014 года рождения поступил в детскую городскую больницу №17. Ему наложили гипс и направили на амбулаторное лечение.
"Еще одна пациентка - 27-летняя девушка с закрытым переломом. Ее госпитализировали в травматологическое отделение ГКБ №21. Она находится в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении башкирского Минздрава.
