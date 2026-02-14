В Уфе ребенок и девушка получили переломы во время давки в ТЦ

Медики оказывают помощь пострадавшей в давке в ТЦ "Планета" в Уфе

УФА, 14 фев - РИА Новости. Ребёнок и девушка получили переломы во время давки в торговом центре Уфы.

По данным Telegram-канала Mash в торговом центре "Планета" в Уфе произошла давка на акции по раздаче сертификатов ко Дню влюблённых.

« "После мероприятия "7000 шаров" в торговом центре "Планета" скорая помощь доставила в медучреждения двоих пациентов", - сообщает Минздрав Башкирии.

В ведомстве уточнили, что ребенок 2014 года рождения поступил в детскую городскую больницу №17. Ему наложили гипс и направили на амбулаторное лечение.