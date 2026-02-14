МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В украинских школьных учебных материалах формируется искажённое представление о роли НАТО и месте Украины в международной политике, рассказали РИА Новости в силовых структурах.

По данным источника агентства, в учебниках НАТО характеризуется как "объединение демократий, которые договорились защищать друг друга", однако при этом делаются оговорки относительно отдельных стран — в частности, Турции

"НАТО - это "объединение демократий, которые договорились защищать друг друга". При этом существуют исключения, например, Турция", - пишут авторы учебника.

Особое внимание, уделяется трактовке статьи 5 Североатлантического договора о коллективной обороне.

"Коллективная оборона гарантирует, что нападение на одну страну — это нападение на всех. Однако стоит отметить, что 5 статья ни в коем случае не обязывает других членов НАТО вступать в войну", - выделено в учебнике.

Как отметил источник, учащимся предлагается видеоматериал, в котором утверждается, что Украина якобы обеспечила независимость ряда балканских государств, не дала в обиду Тбилиси в 2008 году, "обеспечила мир в Афганистане" и "свергла Асада в Сирии".