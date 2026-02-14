https://ria.ru/20260214/uchebnik-2074426545.html
Новые украинские учебники рисуют страну важным центром мировой политики
В украинских школьных учебных материалах формируется искажённое представление о роли НАТО и месте Украины в международной политике, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 14.02.2026
РИА Новости: в украинских учебниках искаженно представлена роль страны в мире
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В украинских школьных учебных материалах формируется искажённое представление о роли НАТО и месте Украины в международной политике, рассказали РИА Новости в силовых структурах.
По данным источника агентства, в учебниках НАТО
характеризуется как "объединение демократий, которые договорились защищать друг друга", однако при этом делаются оговорки относительно отдельных стран — в частности, Турции
.
"НАТО - это "объединение демократий, которые договорились защищать друг друга". При этом существуют исключения, например, Турция", - пишут авторы учебника.
Особое внимание, уделяется трактовке статьи 5 Североатлантического договора о коллективной обороне.
"Коллективная оборона гарантирует, что нападение на одну страну — это нападение на всех. Однако стоит отметить, что 5 статья ни в коем случае не обязывает других членов НАТО вступать в войну", - выделено в учебнике.
Как отметил источник, учащимся предлагается видеоматериал, в котором утверждается, что Украина
якобы обеспечила независимость ряда балканских государств, не дала в обиду Тбилиси
в 2008 году, "обеспечила мир в Афганистане" и "свергла Асада в Сирии".
"Украинская пропаганда продолжает коверкать не только прошлое, но и настоящее, извращая, казалось бы, очевидные факты", - сообщил источник.