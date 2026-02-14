В Стамбуле четверо полицейских пострадали при нападении мужчины с ножом

Инцидент произошёл около 15.30 на улице Шефтали в квартале Султан-Мурат. По предварительным данным, 35-летний мужчина с инициалами C.İ., находившийся, предположительно, под воздействием наркотических веществ, сначала оскорблял патрульных из автомобиля, а затем вышел и напал на них с ножом.