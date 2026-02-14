https://ria.ru/20260214/turtsiya-2074421525.html
В Стамбуле четверо полицейских пострадали при нападении мужчины с ножом
2026-02-14T19:24:00+03:00
стамбул
АНКАРА, 14 фев - РИА Новости.
Нападение с ножом на полицейских произошло в европейской части Стамбула, в районе Кючюкчекмедже, ранения получили четверо сотрудников полиции, сообщила газета Cumhuriyet
.
Инцидент произошёл около 15.30 на улице Шефтали в квартале Султан-Мурат. По предварительным данным, 35-летний мужчина с инициалами C.İ., находившийся, предположительно, под воздействием наркотических веществ, сначала оскорблял патрульных из автомобиля, а затем вышел и напал на них с ножом.
"Когда в ситуацию попытались вмешаться прохожие, завязалась потасовка. В результате пострадали шесть человек — четверо полицейских и двое гражданских. Всем им была оказана первая помощь, после чего пострадавших доставили в больницу бригадами скорой помощи", - уточнило издание.
Подозреваемый задержан. В отношении него продолжаются следственные действия.