Рейтинг@Mail.ru
В Стамбуле четверо полицейских пострадали при нападении мужчины с ножом - РИА Новости, 14.02.2026
19:24 14.02.2026
В Стамбуле четверо полицейских пострадали при нападении мужчины с ножом
В Стамбуле четверо полицейских пострадали при нападении мужчины с ножом - РИА Новости, 14.02.2026
В Стамбуле четверо полицейских пострадали при нападении мужчины с ножом
Нападение с ножом на полицейских произошло в европейской части Стамбула, в районе Кючюкчекмедже, ранения получили четверо сотрудников полиции, сообщила газета... РИА Новости, 14.02.2026
в мире, стамбул, cumhuriyet
В мире, Стамбул, Cumhuriyet
В Стамбуле четверо полицейских пострадали при нападении мужчины с ножом

Cumhuriyet: в Стамбуле после нападения мужчины пострадали четверо полицейских

АНКАРА, 14 фев - РИА Новости. Нападение с ножом на полицейских произошло в европейской части Стамбула, в районе Кючюкчекмедже, ранения получили четверо сотрудников полиции, сообщила газета Cumhuriyet.
Инцидент произошёл около 15.30 на улице Шефтали в квартале Султан-Мурат. По предварительным данным, 35-летний мужчина с инициалами C.İ., находившийся, предположительно, под воздействием наркотических веществ, сначала оскорблял патрульных из автомобиля, а затем вышел и напал на них с ножом.
"Когда в ситуацию попытались вмешаться прохожие, завязалась потасовка. В результате пострадали шесть человек — четверо полицейских и двое гражданских. Всем им была оказана первая помощь, после чего пострадавших доставили в больницу бригадами скорой помощи", - уточнило издание.
Подозреваемый задержан. В отношении него продолжаются следственные действия.
Ситуация у Анапского индустриального техникума - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
СК раскрыл детали нападения на техникум в Анапе
В миреСтамбулCumhuriyet
 
 
