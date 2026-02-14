Рейтинг@Mail.ru
Названы самые популярные у россиян направления для отдыха на море в марте - РИА Новости, 14.02.2026
10:08 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/turizm-2074351890.html
Названы самые популярные у россиян направления для отдыха на море в марте
Названы самые популярные у россиян направления для отдыха на море в марте - РИА Новости, 14.02.2026
Названы самые популярные у россиян направления для отдыха на море в марте
Самыми популярными у россиян направлениями для отдыха на море в марте стали Таиланд, Вьетнам и ОАЭ, рассказали РИА Новости в сервисе планирования путешествий... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T10:08:00+03:00
2026-02-14T10:08:00+03:00
таиланд
вьетнам
россия
туризм
таиланд
вьетнам
россия
таиланд, вьетнам, россия, туризм
Таиланд, Вьетнам, Россия, Туризм
Названы самые популярные у россиян направления для отдыха на море в марте

Таиланд, Вьетнам и ОАЭ стали самыми популярными направлениями отдыха у россиян

Женщина на пляже в Таиланде
Женщина на пляже в Таиланде - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Самыми популярными у россиян направлениями для отдыха на море в марте стали Таиланд, Вьетнам и ОАЭ, рассказали РИА Новости в сервисе планирования путешествий OneTwoTrip.
"Возглавляет список Таиланд, где отели уже забронировали 10,9% туристов. Март — это конец высокого сезона, когда в стране жарко (порядка 30 градусов) и пока достаточно сухо, вода теплая, а туристов уже чуть меньше, чем зимой", - отметили в сервисе, опираясь на данные по бронированиям отелей россиянами на март.
Пляж в Бодруме, Турция - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Названы самые популярные направления для отдыха весной до 100 тысяч рублей
13 февраля, 07:52
Билет из России в Таиланд и обратно в начале весны в среднем стоит порядка 65 тысяч рублей, а номер в отеле — около 10 тысяч рублей в сутки.
На втором месте с долей 5,4% расположился Вьетнам, где до начала мая сохраняется комфортная солнечная погода без дождей и ветров. Перелет во Вьетнам из России и обратно стоит около 87,7 тысяч рублей, а номер в отеле — 8,6 тысячи в сутки.
"На третьем месте - ОАЭ: на любимую многими российскими туристами страну приходится 5,2% от всех заказов отелей за рубежом. Туда можно улететь примерно за 40 тысяч рублей, а номер в отеле обойдется в 27,8 тысячи рублей", - указали в сервисе.
В пятерку популярных направлений также вошла Индонезия. На Бали в марте заканчивается сезон дождей, и уже к середине месяца устанавливается идеальная погода для пляжного отдыха. Стоимость перелета весной в среднем составляет 73,6 тысячи рублей, а номер в отеле обойдется в 9,2 тысячи рублей в сутки.
Набережная в курортном городе Нячанг во Вьетнаме - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Туроператор назвал средний чек на отдых во Вьетнаме для россиян
4 февраля, 09:40
Замыкает топ-5 Индия, где близится к завершению сухой сезон.
"На популярном Гоа стоит довольно сильная жара (до 35 градусов), вода очень теплая, а дождей почти не бывает, но влажность воздуха уже начинает расти. Билет из России и обратно в марте обойдется примерно в 56,8 тысячи рублей, а номер в отеле можно забронировать в среднем за 13,9 рублей в сутки.
В десятке популярных направлений также Филиппины, Малайзия, Египет, Мальдивы и Оман.
Пара отдыхает на море - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Глава АТОР поделилась советом по экономному бронированию туров
4 февраля, 13:39
 
ТаиландВьетнамРоссияТуризм
 
 
Заголовок открываемого материала