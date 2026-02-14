Названы самые популярные у россиян направления для отдыха на море в марте

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Самыми популярными у россиян направлениями для отдыха на море в марте стали Таиланд, Вьетнам и ОАЭ, рассказали РИА Новости в сервисе планирования путешествий OneTwoTrip.
"Возглавляет список Таиланд, где отели уже забронировали 10,9% туристов. Март — это конец высокого сезона, когда в стране жарко (порядка 30 градусов) и пока достаточно сухо, вода теплая, а туристов уже чуть меньше, чем зимой", - отметили в сервисе, опираясь на данные по бронированиям отелей россиянами на март.
Билет из России в Таиланд и обратно в начале весны в среднем стоит порядка 65 тысяч рублей, а номер в отеле — около 10 тысяч рублей в сутки.
На втором месте с долей 5,4% расположился Вьетнам, где до начала мая сохраняется комфортная солнечная погода без дождей и ветров. Перелет во Вьетнам из России и обратно стоит около 87,7 тысяч рублей, а номер в отеле — 8,6 тысячи в сутки.
"На третьем месте - ОАЭ: на любимую многими российскими туристами страну приходится 5,2% от всех заказов отелей за рубежом. Туда можно улететь примерно за 40 тысяч рублей, а номер в отеле обойдется в 27,8 тысячи рублей", - указали в сервисе.
Замыкает топ-5 Индия, где близится к завершению сухой сезон.
"На популярном Гоа стоит довольно сильная жара (до 35 градусов), вода очень теплая, а дождей почти не бывает, но влажность воздуха уже начинает расти. Билет из России и обратно в марте обойдется примерно в 56,8 тысячи рублей, а номер в отеле можно забронировать в среднем за 13,9 рублей в сутки.
