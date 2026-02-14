Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ сообщила о нанесении ударов по объектам "Хезболлы" на юге Ливана
23:45 14.02.2026
ЦАХАЛ сообщила о нанесении ударов по объектам "Хезболлы" на юге Ливана
ЦАХАЛ сообщила о нанесении ударов по объектам "Хезболлы" на юге Ливана
в мире, ливан, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Ливан, Хезболла, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта
ЦАХАЛ сообщила о нанесении ударов по объектам "Хезболлы" на юге Ливана

ЦАХАЛ нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана

© AP Photo / Tsafrir AbayovИстребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по объектам шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана.
"В ответ на повторяющиеся нарушения условий прекращения огня со стороны "Хезболлах" ЦАХАЛ наносит удары по террористическим целям "Хезболлах" на юге Ливана", - говорится в публикации в Telegram-канале армии.
В последние недели ЦАХАЛ практически ежедневно сообщает об ударах по целям на юге Ливана, обвиняя шиитское сопротивление в нарушении договоренностей о прекращении огня и деятельности в тех районах, где присутствие вооруженных группировок запрещено резолюциями ООН.
Израильская армия - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Армия Израиля ликвидировала командира подразделений "Хезболлы"
9 февраля, 20:20
 
В мире Ливан Хезболла ООН Обострение палестино-израильского конфликта
 
 
