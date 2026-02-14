https://ria.ru/20260214/tsakhal-2074443651.html
ЦАХАЛ сообщила о нанесении ударов по объектам "Хезболлы" на юге Ливана
ЦАХАЛ сообщила о нанесении ударов по объектам "Хезболлы" на юге Ливана - РИА Новости, 14.02.2026
ЦАХАЛ сообщила о нанесении ударов по объектам "Хезболлы" на юге Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по объектам шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана. РИА Новости, 14.02.2026
ЦАХАЛ сообщила о нанесении ударов по объектам "Хезболлы" на юге Ливана
ЦАХАЛ нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана