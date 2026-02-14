Рейтинг@Mail.ru
Рубио заявил о готовности Трампа встретиться с верховным лидером Ирана - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:02 14.02.2026 (обновлено: 13:16 14.02.2026)
https://ria.ru/20260214/trump-2074372832.html
Рубио заявил о готовности Трампа встретиться с верховным лидером Ирана
Рубио заявил о готовности Трампа встретиться с верховным лидером Ирана - РИА Новости, 14.02.2026
Рубио заявил о готовности Трампа встретиться с верховным лидером Ирана
Президент США Дональд Трамп готов провести встречу с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, если тот выразит такое желание, поскольку считает диалог способом... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T13:02:00+03:00
2026-02-14T13:16:00+03:00
в мире
иран
сша
дональд трамп
марко рубио
али хаменеи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072306246_0:260:1694:1213_1920x0_80_0_0_1b6f48a68fe044e1c7720c8d41edecc3.jpg
https://ria.ru/20260129/tramp-2070850943.html
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072306246_0:226:1694:1497_1920x0_80_0_0_d468a8154257cdf7508e89cc558a1044.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, дональд трамп, марко рубио, али хаменеи
В мире, Иран, США, Дональд Трамп, Марко Рубио, Али Хаменеи
Рубио заявил о готовности Трампа встретиться с верховным лидером Ирана

Рубио: Трамп готов встретиться с верховным лидером Ирана при его желании

© REUTERS / Jonathan ErnstГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 14 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп готов провести встречу с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, если тот выразит такое желание, поскольку считает диалог способом решения международных проблем, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
"Я работаю при президенте, который готов встретиться с кем угодно. Скажу откровенно: я уверен, что если бы аятолла завтра заявил о желании встретиться с президентом Трампом, президент бы согласился — не потому, что он согласен с аятоллой, а потому что считает это способом решать проблемы в мире и не рассматривает встречу как уступку", — сказал Рубио в интервью агентству Bloomberg.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Будет гораздо хуже" — Трамп честно предупредил
29 января, 08:00
 
В миреИранСШАДональд ТрампМарко РубиоАли Хаменеи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала