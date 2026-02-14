https://ria.ru/20260214/trevoga-2074364142.html
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.02.2026
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Воздушная тревога отменена в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 14.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
севастополь
михаил развожаев
севастополь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151780/13/1517801314_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_1f15608d61f84debc96a0f9aeec42264.jpg
безопасность, севастополь, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Севастополь, Михаил Развожаев
На территории Севастополя отменили воздушную тревогу