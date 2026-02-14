https://ria.ru/20260214/tramp-2074387929.html
Трамп будет давить на Зеленского ради сделки по Украине, заявил евродепутат
Президент США Дональд Трамп будет оказывать все большее давление на Владимира Зеленского с тем, чтобы тот заключил сделку по урегулированию на Украине, потому...
Трамп будет давить на Зеленского ради сделки по Украине, заявил евродепутат
ГААГА, 14 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп будет оказывать все большее давление на Владимира Зеленского с тем, чтобы тот заключил сделку по урегулированию на Украине, потому что Трампу необходимо закончить с этим и сосредоточиться на проблемах в его стране из-за грядущих выборов, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил евродепутат от Бельгии Руди Кеннес.
Президент США Дональд Трамп
заявил в пятницу, что Владимиру Зеленскому
не стоит упускать возможность заключить сделку с Россией
по украинскому урегулированию.
"Трамп будет все больше сосредоточен на своей внутренней политике. Совершенно ясно, что Трампу больше нет дела до Европы
и уже даже до Украины
, ведь у него возникают внутренние проблемы. Все, что он сейчас делает, связано с промежуточными выборами в США", - заявил Кеннес.
По его словам, если американский лидер не решит проблем в Штатах, то рискует проиграть на выборах.
"Ситуация в США меняется, поэтому я думаю, что повестка Трампа будет ориентирована на американскую общественность, а не на решение проблем Украины. Поэтому я думаю, он будет оказывать все большее давление на Зеленского, чтобы тот заключил сделку, это совершенно очевидно", - считает еводепутат.
В четверг американский журнал Atlantic отметил, что Трамп в ближайшие недели будет уделять все больше внимания предвыборной кампании в Штатах, из-за чего вопрос украинского урегулирования отойдет на второй план. Издание допустило из-за этого выход Вашингтона
из переговорного процесса.