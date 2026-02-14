Рейтинг@Mail.ru
Трамп будет давить на Зеленского ради сделки по Украине, заявил евродепутат - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/tramp-2074387929.html
Трамп будет давить на Зеленского ради сделки по Украине, заявил евродепутат
Трамп будет давить на Зеленского ради сделки по Украине, заявил евродепутат - РИА Новости, 14.02.2026
Трамп будет давить на Зеленского ради сделки по Украине, заявил евродепутат
Президент США Дональд Трамп будет оказывать все большее давление на Владимира Зеленского с тем, чтобы тот заключил сделку по урегулированию на Украине, потому... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T15:03:00+03:00
2026-02-14T15:03:00+03:00
в мире
украина
сша
бельгия
дональд трамп
владимир зеленский
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065239487_0:53:3071:1780_1920x0_80_0_0_265f719d19db63ddb39cc8b2cf1b0cbb.jpg
https://ria.ru/20260214/zelenskiy-2074385419.html
https://ria.ru/20260214/zelenskiy-2074353138.html
украина
сша
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065239487_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1495ff63cf5dca05ea8815f613280c83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, бельгия, дональд трамп, владимир зеленский, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Бельгия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
Трамп будет давить на Зеленского ради сделки по Украине, заявил евродепутат

Евродепутат Кеннес: Трамп будет больше давить Зеленского ради сделки по Украине

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГААГА, 14 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп будет оказывать все большее давление на Владимира Зеленского с тем, чтобы тот заключил сделку по урегулированию на Украине, потому что Трампу необходимо закончить с этим и сосредоточиться на проблемах в его стране из-за грядущих выборов, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил евродепутат от Бельгии Руди Кеннес.
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Владимиру Зеленскому не стоит упускать возможность заключить сделку с Россией по украинскому урегулированию.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Зеленский оскорбил Орбана в прямом эфире
Вчера, 14:53
"Трамп будет все больше сосредоточен на своей внутренней политике. Совершенно ясно, что Трампу больше нет дела до Европы и уже даже до Украины, ведь у него возникают внутренние проблемы. Все, что он сейчас делает, связано с промежуточными выборами в США", - заявил Кеннес.
По его словам, если американский лидер не решит проблем в Штатах, то рискует проиграть на выборах.
"Ситуация в США меняется, поэтому я думаю, что повестка Трампа будет ориентирована на американскую общественность, а не на решение проблем Украины. Поэтому я думаю, он будет оказывать все большее давление на Зеленского, чтобы тот заключил сделку, это совершенно очевидно", - считает еводепутат.
В четверг американский журнал Atlantic отметил, что Трамп в ближайшие недели будет уделять все больше внимания предвыборной кампании в Штатах, из-за чего вопрос украинского урегулирования отойдет на второй план. Издание допустило из-за этого выход Вашингтона из переговорного процесса.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Зеленский дерзко ответил Трампу
Вчера, 10:26
 
В миреУкраинаСШАБельгияДональд ТрампВладимир ЗеленскийМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала