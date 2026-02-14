Трамп будет давить на Зеленского ради сделки по Украине, заявил евродепутат

Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде. Архивное фото

Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде

© AP Photo / Alex Brandon Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде

ГААГА, 14 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп будет оказывать все большее давление на Владимира Зеленского с тем, чтобы тот заключил сделку по урегулированию на Украине, потому что Трампу необходимо закончить с этим и сосредоточиться на проблемах в его стране из-за грядущих выборов, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил евродепутат от Бельгии Руди Кеннес.

"Трамп будет все больше сосредоточен на своей внутренней политике. Совершенно ясно, что Трампу больше нет дела до Европы и уже даже до Украины , ведь у него возникают внутренние проблемы. Все, что он сейчас делает, связано с промежуточными выборами в США", - заявил Кеннес.

По его словам, если американский лидер не решит проблем в Штатах, то рискует проиграть на выборах.

"Ситуация в США меняется, поэтому я думаю, что повестка Трампа будет ориентирована на американскую общественность, а не на решение проблем Украины. Поэтому я думаю, он будет оказывать все большее давление на Зеленского, чтобы тот заключил сделку, это совершенно очевидно", - считает еводепутат.