Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что смена власти в Иране была бы лучшим исходом для США - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:46 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/tramp-2074322427.html
Трамп заявил, что смена власти в Иране была бы лучшим исходом для США
Трамп заявил, что смена власти в Иране была бы лучшим исходом для США - РИА Новости, 14.02.2026
Трамп заявил, что смена власти в Иране была бы лучшим исходом для США
Президент США Дональд Трамп заявил, что смена власти в Иране была бы лучшим вариантом развития событий для Соединенных Штатов. РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T01:46:00+03:00
2026-02-14T01:46:00+03:00
в мире
иран
сша
маскат (город)
дональд трамп
аббас аракчи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071219228_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b1d197e196153ee5d1ab534ce0106d4.jpg
https://ria.ru/20260213/tramp-2074312491.html
https://ria.ru/20260213/iran-2074135816.html
иран
сша
маскат (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071219228_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_867099ba7bbfd4edba94ac014df2ac90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, маскат (город), дональд трамп, аббас аракчи
В мире, Иран, США, Маскат (город), Дональд Трамп, Аббас Аракчи
Трамп заявил, что смена власти в Иране была бы лучшим исходом для США

Трамп: смена власти в Иране была бы лучшим исходом для США

© AP Photo / Allison RobbertДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© AP Photo / Allison Robbert
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что смена власти в Иране была бы лучшим вариантом развития событий для Соединенных Штатов.
"Похоже, это было бы лучшим, что могло бы произойти", - заявил Трамп, отвечая на вопрос журналиста о том, хотел бы он видеть смену власти в Иране.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Трамп может ударить по ядерным объектам Ирана, пишет NYT
Вчера, 23:28
В оманской столице Маскат 6 февраля состоялись переговоры между делегациями США и Ирана на тему иранской ядерной программы. Трамп отметил после встречи, что они прошли хорошо и будут продолжаться. Вместе тем глава МИД исламской республики Аббас Аракчи 8 февраля подчеркнул, что ИРИ настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
В четверг Трамп заявил, что в случае отказа Ирана заключить сделку Вашингтон перейдет ко "второй фазе" действий, которая станет "очень тяжелой" для Тегерана.
МИД РФ неоднократно заявлял о недопустимости угроз нанесения новых ударов по территории Ирана.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Секретарь совета обороны Ирана заявил о высокой готовности военных
Вчера, 12:32
 
В миреИранСШАМаскат (город)Дональд ТрампАббас Аракчи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала