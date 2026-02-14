Трамп анонсировал отправку второй авианосной группы США на Ближний Восток

ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что вторая авианосная группа ВМС США вскоре отправится на Ближний Восток на фоне обострения ситуации вокруг Ирана.

"У нас есть огромная (военная - ред.) мощь (на Ближнем Востоке - ред.), и ещё один авианосец скоро выходит в море, так что посмотрим получится ли у нас урегулировать эту ситуацию раз и навсегда", - сказал Трамп журналистам в Северной Каролине в пятницу.

Американский лидер также отметил, что для заключения сделки с США Иран должен полностью прекратить обогащение урана.

В пятницу Трамп заявил журналистам, что вторая авианосная группа ВМС США на Ближнем Востоке, которая уже, по сообщениям СМИ, направляется в регион, нужна на тот случай, если не удастся заключить сделку с Тегераном. В то же самое время он подчеркнул, что рассчитывает на успешный исход переговоров, однако предупредил, что, если договорённость с Ираном достигнута не будет, Тегеран ждут серьёзные последствия, и этот день станет для страны "очень плохим".