Трамп анонсировал отправку второй авианосной группы США на Ближний Восток
Трамп анонсировал отправку второй авианосной группы США на Ближний Восток
Президент США Дональд Трамп сообщил, что вторая авианосная группа ВМС США вскоре отправится на Ближний Восток на фоне обострения ситуации вокруг Ирана. РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T00:33:00+03:00
В мире, США, Ближний Восток, Иран, Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что вторая авианосная группа ВМС США вскоре отправится на Ближний Восток на фоне обострения ситуации вокруг Ирана.
"У нас есть огромная (военная - ред.) мощь (на Ближнем Востоке - ред.), и ещё один авианосец скоро выходит в море, так что посмотрим получится ли у нас урегулировать эту ситуацию раз и навсегда", - сказал Трамп журналистам в Северной Каролине в пятницу.
Американский лидер также отметил, что для заключения сделки с США Иран должен полностью прекратить обогащение урана.
В пятницу Трамп заявил журналистам, что вторая авианосная группа ВМС США на Ближнем Востоке, которая уже, по сообщениям СМИ, направляется в регион, нужна на тот случай, если не удастся заключить сделку с Тегераном. В то же самое время он подчеркнул, что рассчитывает на успешный исход переговоров, однако предупредил, что, если договорённость с Ираном достигнута не будет, Тегеран ждут серьёзные последствия, и этот день станет для страны "очень плохим".
Ранее газета New York Times сообщила, что авианосец ВМС США Gerald R. Ford и сопровождающие его корабли, дислоцированные в Карибском море, будут отправлены на Ближний Восток.