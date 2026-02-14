Рейтинг@Mail.ru
Трамп анонсировал отправку второй авианосной группы США на Ближний Восток - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:33 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/tramp-2074316475.html
Трамп анонсировал отправку второй авианосной группы США на Ближний Восток
Трамп анонсировал отправку второй авианосной группы США на Ближний Восток - РИА Новости, 14.02.2026
Трамп анонсировал отправку второй авианосной группы США на Ближний Восток
Президент США Дональд Трамп сообщил, что вторая авианосная группа ВМС США вскоре отправится на Ближний Восток на фоне обострения ситуации вокруг Ирана. РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T00:33:00+03:00
2026-02-14T00:33:00+03:00
в мире
сша
ближний восток
иран
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071151046_0:163:3062:1885_1920x0_80_0_0_9b37805fb3c23c5b5029accfa019956d.jpg
https://ria.ru/20260213/tramp-2074299172.html
https://ria.ru/20260212/ssha-2074020517.html
сша
ближний восток
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071151046_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_df40072afa1456cf348c39136f17e5d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, ближний восток, иран, дональд трамп
В мире, США, Ближний Восток, Иран, Дональд Трамп
Трамп анонсировал отправку второй авианосной группы США на Ближний Восток

Трамп: вторая авианосная группа ВМС США скоро отправится на Ближний Восток

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что вторая авианосная группа ВМС США вскоре отправится на Ближний Восток на фоне обострения ситуации вокруг Ирана.
"У нас есть огромная (военная - ред.) мощь (на Ближнем Востоке - ред.), и ещё один авианосец скоро выходит в море, так что посмотрим получится ли у нас урегулировать эту ситуацию раз и навсегда", - сказал Трамп журналистам в Северной Каролине в пятницу.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Трамп объяснил, зачем США нужен второй авианосец вблизи Ирана
Вчера, 21:06
Американский лидер также отметил, что для заключения сделки с США Иран должен полностью прекратить обогащение урана.
В пятницу Трамп заявил журналистам, что вторая авианосная группа ВМС США на Ближнем Востоке, которая уже, по сообщениям СМИ, направляется в регион, нужна на тот случай, если не удастся заключить сделку с Тегераном. В то же самое время он подчеркнул, что рассчитывает на успешный исход переговоров, однако предупредил, что, если договорённость с Ираном достигнута не будет, Тегеран ждут серьёзные последствия, и этот день станет для страны "очень плохим".
Ранее газета New York Times сообщила, что авианосец ВМС США Gerald R. Ford и сопровождающие его корабли, дислоцированные в Карибском море, будут отправлены на Ближний Восток.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
США тайно направили терминалы Starlink в Иран, пишут СМИ
12 февраля, 20:14
 
В миреСШАБлижний ВостокИранДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала