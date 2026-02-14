От "королевы экрана" до нищеты и комы: трагедия Савитри Ганешан

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Ее боготворили, ей завидовали, за ней гонялись продюсеры с чемоданами денег. В 1957-м вся Индия рыдала на показе фильма "Maya Bazaar" — Савитри Ганешан играла так, что зрители забывали дышать.

Всего 23 года спустя случилось страшное — она осталась одна, без средств к существованию. Что произошло между триумфом и трагедией?

От сироты до суперзвезды

Савитри (урожденная Ниссанкара) родилась 6 декабря 1934-го в деревне Чирравуру в штате Андхра-Прадеш. Когда ей было шесть месяцев, умер отец. Мать с детьми переехали к родственникам. Девочку воспитывал дядя, который первым заметил ее талант к танцам и актерскому мастерству.

Савитри мечтала о карьере в кино. Путь был нелегким — ее считали слишком юной для главных ролей. В 1950-м она получила лишь небольшую роль в фильме "Samsaaram". Уже в 1952-м — грандиозный прорыв: фильм "Pelli Chesi Choodu" сделал 17-летнюю девушку звездой.

Дальше — только вверх. "Devadasu" (1953), "Missamma" (1955), "Maya Bazaar" (1957) — каждый фильм становился хитом. Савитри снималась на тамильском языке и телугу, играла в комедиях и трагедиях, пела, танцевала. Ее прозвали Mahanati (Великая актриса) на телугу и Nadigaiyar Thilagam (Гордость всех актрис) на тамильском.

© Vijaya Productions (1959) Савитри Ганешан в фильме "Appu Chesi Pappu Koodu" © Vijaya Productions (1959) Савитри Ганешан в фильме "Appu Chesi Pappu Koodu"

К концу 1950-х Савитри стала одной из самых высокооплачиваемых звезд Южной Индии. Она жила в роскоши, скупала недвижимость, носила дорогие украшения. Это была не просто актриса, а культурный символ эпохи — женщина, определявшая облик кино на десятилетие вперед.

Любовь, которая все разрушила

Савитри встретила Джемини Ганешана — актера, старше ее на 15 лет, которого называли "королем романтики". Они работали вместе в фильме "Manam Pola Mangalyam" (1953), и между ними вспыхнул роман.

© Public domain Джемини Ганешан © Public domain Джемини Ганешан

Проблема была одна: Ганешан был женат, имел четверых дочерей и встречался еще с одной женщиной — Пушпавалли. Дядя Савитри был категорически против романа, мать умоляла одуматься. Но девушка была влюблена.

В 1952-м пара тайно поженилась по индуистскому обряду в храме Чамундешвари в Майсуре. Ганешан продолжал жить с первой женой и детьми, а для Савитри приобрел обширную недвижимость на улице Хабибулла в Т'Нагаре и построил особняк. Он курсировал между двумя семьями.

Шаткое семейное счастье

Савитри родила ему дочь и сына. Но счастья не было. Ганешан продолжал изменять, встречаться с другими женщинами. Позже у него родились еще две внебрачные дочери с Пушпавалли — во время брака с Савитри. Опустошение от его предательства привело ее к алкоголизму.

К концу 1960-х годов ее карьера пошла на спад. В 1969-м алкогольная зависимость усугубилась, у 34-летней звезды развился диабет. А потом пришли финансовые проблемы.

© Navayuga Films (1957) Савитри Ганешан в фильме "Todi Kodallu" © Navayuga Films (1957) Савитри Ганешан в фильме "Todi Kodallu"

Куда ушло состояние

Финансовый крах Савитри не был внезапным. В конце 1960-х она вложила заработанные миллионы в продюсирование и режиссуру, одновременно запуская сразу несколько проектов. Один из них — "Vintha Samsaaram" — провалился в прокате, второй, "Praaptham", едва окупился.

После разрыва с Джемини вокруг Савитри сформировалось окружение из родственников, друзей и сотрудников, получивших полный доступ к ее финансам. По воспоминаниям современников, счета подделывались, средства выводились, драгоценности исчезали.

К началу 1970-х Савитри была вынуждена продать особняк на улице Хабибулла, другую недвижимость, автомобили и украшения, чтобы расплатиться с долгами и налоговыми требованиями. Богатейшая актриса Южной Индии осталась практически без средств.

Конец мучений

© Navayuga Films (1957) Савитри Ганешан в фильме "Todi Kodallu" © Navayuga Films (1957) Савитри Ганешан в фильме "Todi Kodallu"

После ухода Джемини Савитри оказалась фактически изолирована. Люди, которые окружали ее в последние годы, не сдерживали и не защищали — напротив, они зависели от ее денег и потакали саморазрушению. Щедрость, когда-то сделавшая ее легендой, в итоге обернулась уязвимостью.

В 1980-м Савитри начала сниматься в низкобюджетных фильмах. Она переехала в съемное жилье, откладывала деньги, мечтая открыть реабилитационный центр для таких же сломленных, как она. Но внезапно узнала, что все еще должна государству налоги, и отказалась отдавать последние деньги.

Актриса снова начала злоупотреблять алкоголем — и впала в кому. Одиннадцатого мая 1980-го актриса потеряла сознание в отеле в Майсуре, куда она приехала на съемки фильма. Причиной стала гипогликемия. По-видимому, она вколола себе инсулин и продолжала пить, не принимая пищу. Девятнадцать месяцев она провела в больнице, где 26 декабря 1981-го умерла. Савитри было 45 лет.

Посмертная слава

© Public domain Почтовая марка с изображением актрисы Савитри Ганешан © Public domain Почтовая марка с изображением актрисы Савитри Ганешан

В 2011-м правительство Индии выпустило почтовую марку в память о Савитри. В 2018-м режиссер Наг Ашвин снял биографический фильм "Mahanati" (Великая актриса), в котором роль Савитри сыграла актриса Киртхи Суреш.