Посол рассказал о сокращении товарооборота между Россией и Финляндией

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Товарооборот между Финляндией и Россией сократился в 12 раз за 4 года, за 2025 год он составил чуть более 1 миллиарда евро, заявил в интервью РИА Новости посол России в Хельсинки Павел Кузнецов.

"Товарооборот между нашими странами сократился за четыре года в 12 раз. Если еще в 2021 году он достигал 12,4 миллиарда евро, то по итогам 2025 года, как ожидается, составит лишь немногим более 1 миллиарда евро", - сказал РИА Новости глава дипмиссии.

По словам Кузнецова , ушедшие с российского рынка финские компании потеряли многие миллиарды евро инвестиций и недополученной прибыли.