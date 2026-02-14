https://ria.ru/20260214/tovarooborot-2074336002.html
Посол рассказал о сокращении товарооборота между Россией и Финляндией
Посол рассказал о сокращении товарооборота между Россией и Финляндией - РИА Новости, 14.02.2026
Посол рассказал о сокращении товарооборота между Россией и Финляндией
Товарооборот между Финляндией и Россией сократился в 12 раз за 4 года, за 2025 год он составил чуть более 1 миллиарда евро, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T07:46:00+03:00
2026-02-14T07:46:00+03:00
2026-02-14T07:46:00+03:00
россия
финляндия
хельсинки
павел кузнецов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:276:683:660_1920x0_80_0_0_e90ad696cd41f9310bb49920924a3f62.jpg
https://ria.ru/20260212/finlyandiya-2074036872.html
россия
финляндия
хельсинки
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:212:683:724_1920x0_80_0_0_a9133ff42b97f87bc90f7877e8b0fe01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финляндия, хельсинки, павел кузнецов
Россия, Финляндия, Хельсинки, Павел Кузнецов
Посол рассказал о сокращении товарооборота между Россией и Финляндией
Посол Кузнецов: товарооборот между Финляндией и РФ сократился в 12 раз
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Товарооборот между Финляндией и Россией сократился в 12 раз за 4 года, за 2025 год он составил чуть более 1 миллиарда евро, заявил в интервью РИА Новости посол России в Хельсинки Павел Кузнецов.
"Товарооборот между нашими странами сократился за четыре года в 12 раз. Если еще в 2021 году он достигал 12,4 миллиарда евро, то по итогам 2025 года, как ожидается, составит лишь немногим более 1 миллиарда евро", - сказал РИА Новости глава дипмиссии.
По словам Кузнецова
, ушедшие с российского рынка финские компании потеряли многие миллиарды евро инвестиций и недополученной прибыли.
"До 2022 года финские предприниматели с нескрываемой гордостью говорили, что общая сумма их вложений в нашей стране оценивается в 12-14 миллиардов евро. Теперь все это потеряно", - добавил посол.