07:46 14.02.2026
Посол рассказал о сокращении товарооборота между Россией и Финляндией
Посол рассказал о сокращении товарооборота между Россией и Финляндией
Посол рассказал о сокращении товарооборота между Россией и Финляндией

Посол Кузнецов: товарооборот между Финляндией и РФ сократился в 12 раз

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Товарооборот между Финляндией и Россией сократился в 12 раз за 4 года, за 2025 год он составил чуть более 1 миллиарда евро, заявил в интервью РИА Новости посол России в Хельсинки Павел Кузнецов.
"Товарооборот между нашими странами сократился за четыре года в 12 раз. Если еще в 2021 году он достигал 12,4 миллиарда евро, то по итогам 2025 года, как ожидается, составит лишь немногим более 1 миллиарда евро", - сказал РИА Новости глава дипмиссии.
По словам Кузнецова, ушедшие с российского рынка финские компании потеряли многие миллиарды евро инвестиций и недополученной прибыли.
"До 2022 года финские предприниматели с нескрываемой гордостью говорили, что общая сумма их вложений в нашей стране оценивается в 12-14 миллиардов евро. Теперь все это потеряно", - добавил посол.
В Финляндии внезапно высказались о разрыве связей с Россией
РоссияФинляндияХельсинкиПавел Кузнецов
 
 
