Эксперт рассказал, по кому ударит сокращение безвизового въезда в Таиланд

БАНГКОК, 14 фев – РИА Новости. Сокращение безвизового въезда в Таиланд для иностранцев, в том числе россиян, с 60 до 30 дней сильнее всего ударит по российским "зимовщикам", которые ежегодно проводят в Таиланде зимние месяцы, сказал РИА Новости Константин Погодин, совладелец таиландской туристической компании в Паттайе, проживший и проработавший в Таиланде более 20 лет.

Ранее сообщалось, что правительство Таиланда рассматривает вопрос о сокращении сроков пребывания в стране для граждан 93 стран, в том числе России , с 60 до 30 дней из соображений безопасности от международной преступности, однако окончательное решение по этому вопросу властями страны пока не принято.

"Сокращение сроков пребывания по безвизу сильнее всего ударит по российским "зимовщикам", которые проводят здесь каждый год до 6 месяцев. На туристах, которые приезжают на две-три недели, эта мера никак не скажется, они как ездят сейчас, так и будут ездить. Но для "зимовщиков" такое сокращение будет катастрофой. А ведь "зимовщиков" очень много", - сказал агентству россиянин, продолжающий жить в Таиланде по "пенсионной" визе после ухода от дел.

Он отметил, что, хотя отдельной статистики по количеству россиян, приезжающих зимовать в Таиланд, не существует, и большинство из них входит в общую статистику российского туризма в эту страну, таких много.

"Большинство "зимовщиков" пользуются сейчас именно безвизовым въездом на 60 дней, потому что срок пребывания по нему можно официально, оплатив визовый сбор, продлить еще на 30 дней, а потом выехать из страны, въехать обратно и повторить то же самое. Это законно, и между двумя заездами будет только один "виза-ран", то есть выезд-въезд. Так "зимовщик" может прожить в Таиланде до 6 месяцев, то есть максимально разрешенного по закону срока для туриста – 180 дней в году", - рассказал Погодин.

Он отметил, что даже если после предполагаемого сокращения до 30 дней пребывания по безвизу сохранится возможность его продления на 30 дней, то максимум, на что сможет рассчитывать "зимовщик", это 4 месяца пребывания в Таиланде с одним "виза-раном". Если же возможности продления не будет, то речь пойдет вообще о двух месяцах.

"Второй "виза-ран" может уже и не сработать, с нынешним ужесточением мер иммиграционного контроля в Таиланде людей просто могут не пустить в страну, как сейчас уже не пускают многих, у кого больше одного-двух "виза-ранов" за год. Да и второй "виза-ран", то есть выезд в соседнюю страну и въезд обратно, не такое простое дело, ведь "зимовщики" чаще всего – семьи с детьми, в большинстве – женщины с детьми, часто с маленькими детьми, а ездить им приходится сейчас в Лаос , это сутки в микроавтобусе туда и обратно", - сказал Погодин, пояснив, что в прошлом "виза-раны" организовывались в Камбоджу , до границы с которой от Паттайи три с половиной часа, а от Бангкока – около пяти часов езды, однако все наземные пограничные переходы из Таиланда в Камбоджу закрыты в связи с продолжительным пограничным конфликтом между двумя странами.

Он подчеркнул, что "зимовщики" - это важный источник дохода для экономики туристических зон Таиланда, ведь они арендуют или приобретают жилье, постоянно покупают продукты питания или питаются в местном общепите, арендуют транспорт.

По его мнению, сокращение сроков пребывания по безвизу, если такой путь выберет правительство Таиланда, будет способствовать переориентации российских "зимовщиков" на находящийся в одной с Таиландом климатической зоне Вьетнам