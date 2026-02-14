https://ria.ru/20260214/svo-2074369601.html
ВСУ потеряли более 160 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
ВСУ потеряли более 160 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 14.02.2026
ВСУ потеряли более 160 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение живой силе и технике украинских формирований в ряде районов... РИА Новости, 14.02.2026
ВСУ потеряли более 160 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
