https://ria.ru/20260214/svet-2074315300.html
В Николаеве пропал свет
В Николаеве пропал свет - РИА Новости, 14.02.2026
В Николаеве пропал свет
Свет исчез в Николаеве, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T00:04:00+03:00
2026-02-14T00:04:00+03:00
2026-02-14T00:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
николаев (украина)
страна.ua
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947486613_0:85:3341:1964_1920x0_80_0_0_b95e55e6d15b9271792f987c209fb389.jpg
https://ria.ru/20260213/vzryv-2074057485.html
николаев (украина)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947486613_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_3f75a19959388325581348ca9a50d012.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николаев (украина), страна.ua
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Страна.ua