В Николаеве пропал свет - РИА Новости, 14.02.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
00:04 14.02.2026
В Николаеве пропал свет
В Николаеве пропал свет
Свет исчез в Николаеве, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 14.02.2026
В Николаеве пропал свет

В Николаеве зафиксировали перебои со светом

Город Николаев
Город Николаев
Город Николаев. Архивное фото
Город Николаев. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Свет исчез в Николаеве, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"В Николаеве исчез свет", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.
Причины при этом не указываются. Также не уточняются масштабы отключений электроэнергии.
В Одессе зафиксировали перебои со светом, водоснабжением и отоплением
Вчера, 01:31
 
