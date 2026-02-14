Рейтинг@Mail.ru
20:05 14.02.2026
Суд принял иск ГП об изъятии имущества депутата гордумы Краснодара
происшествия, краснодар, россия, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Краснодар, Россия, Генеральная прокуратура РФ
Суд принял иск ГП об изъятии имущества депутата гордумы Краснодара

Статуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
КРАСНОДАР, 14 фев - РИА Новости. Ленинский районный суд Краснодара принял к производству иск Генпрокуратуры России об обращении в доход государства имущества депутата городской думы Виктора Тимофеева, следует из данных картотеки суда.
Согласно данным, заместитель генерального прокурора РФ обратился в суд с иском об "Об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества в рамках мероприятий, проводимых на основании федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".
Ответчиками по иску выступает сам Тимофеев, Инна и Инесса Тимофеевы, Елена Василенко, а также ООО "КГС", связанное с деятельностью автомобильного грузового транспорта и услугами перевозок. Учредителями компании являются Виктор и Инна Тимофеевы, следует из данных сервиса Rusprofile.
Третьими лицами по иску проходят ООО "КГС-Автоцентр" и ООО "КГС-Мол". Эти компании связаны с техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств и транспортной обработкой грузов.
Предварительное судебное заседание назначено на 26 февраля, следует из данных суда.
Тимофеев с 2005 по 2018 годы являлся депутатом городской думы Краснодара IV, V и VI созывов, согласно данным на сайте краснодарской городской думы. С 2020 по 2025 годы был членом Общественной палаты Краснодара, заместителем председателя палаты.
