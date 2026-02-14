Суд принял иск ГП об изъятии имущества депутата гордумы Краснодара

Ответчиками по иску выступает сам Тимофеев, Инна и Инесса Тимофеевы, Елена Василенко, а также ООО "КГС", связанное с деятельностью автомобильного грузового транспорта и услугами перевозок. Учредителями компании являются Виктор и Инна Тимофеевы, следует из данных сервиса Rusprofile.