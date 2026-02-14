https://ria.ru/20260214/sud-2074427389.html
Суд принял иск ГП об изъятии имущества депутата гордумы Краснодара
КРАСНОДАР, 14 фев - РИА Новости.
Ленинский районный суд Краснодара принял к производству иск Генпрокуратуры России об обращении в доход государства имущества депутата городской думы Виктора Тимофеева, следует из данных картотеки
суда.
Согласно данным, заместитель генерального прокурора РФ
обратился в суд с иском об "Об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества в рамках мероприятий, проводимых на основании федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".
Ответчиками по иску выступает сам Тимофеев, Инна и Инесса Тимофеевы, Елена Василенко, а также ООО "КГС", связанное с деятельностью автомобильного грузового транспорта и услугами перевозок. Учредителями компании являются Виктор и Инна Тимофеевы, следует из данных сервиса Rusprofile.
Третьими лицами по иску проходят ООО "КГС-Автоцентр" и ООО "КГС-Мол". Эти компании связаны с техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств и транспортной обработкой грузов.
Предварительное судебное заседание назначено на 26 февраля, следует из данных суда.
Тимофеев с 2005 по 2018 годы являлся депутатом городской думы Краснодара
IV, V и VI созывов, согласно данным на сайте краснодарской городской думы. С 2020 по 2025 годы был членом Общественной палаты Краснодара, заместителем председателя палаты.