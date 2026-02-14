Рейтинг@Mail.ru
Суд назначил трем мужчинам 15 суток ареста за блокирование входа в офис РКН
11:24 14.02.2026 (обновлено: 12:09 14.02.2026)
Суд назначил трем мужчинам 15 суток ареста за блокирование входа в офис РКН
Суд назначил трем мужчинам 15 суток ареста за блокирование входа в офис РКН - РИА Новости, 14.02.2026
Суд назначил трем мужчинам 15 суток ареста за блокирование входа в офис РКН
Таганский суд Москвы отправил на 15 суток в изолятор троих мужчин, которые заблокировали вход в офис Роскомнадзора замком от велосипеда
происшествия, москва, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Происшествия, Москва, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Суд назначил трем мужчинам 15 суток ареста за блокирование входа в офис РКН

Суд назначил 15 суток мужчинам за блокирование входа в офис Роскомнадзора

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Таганский суд Москвы отправил на 15 суток в изолятор троих мужчин, которые заблокировали вход в офис Роскомнадзора замком от велосипеда, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлениями Таганского районного суда города Москвы назначены наказания в виде административных арестов сроком на 15 суток Чуянову Михаилу Сергеевичу, Кривяку Кириллу Дмитриевичу и Шакирову Григорию Рустамовичу, которые повесили на вход в здание Роскомнадзора велосипедный замок и плакат с лозунгами против ведомства", — сказал собеседник агентства.
Протоколы были составлены по части 1 статьи 19.3 КоАП России ("Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции"). Таким образом правонарушители проводили акцию против политики ведомства по замедлению работы онлайн-платформ и мессенджеров.
