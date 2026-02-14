https://ria.ru/20260214/sud-2074358758.html
Суд назначил трем мужчинам 15 суток ареста за блокирование входа в офис РКН
Суд назначил трем мужчинам 15 суток ареста за блокирование входа в офис РКН - РИА Новости, 14.02.2026
Суд назначил трем мужчинам 15 суток ареста за блокирование входа в офис РКН
Таганский суд Москвы отправил на 15 суток в изолятор троих мужчин, которые заблокировали вход в офис Роскомнадзора замком от велосипеда, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.02.2026
происшествия
москва
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
москва
россия
Происшествия, Москва, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Суд назначил трем мужчинам 15 суток ареста за блокирование входа в офис РКН
