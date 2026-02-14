https://ria.ru/20260214/starmer-2074369797.html
Европа должна взять ответственность за свою безопасность, заявил Стармер
Европа должна взять ответственность за свою безопасность, заявил Стармер - РИА Новости, 14.02.2026
Европа должна взять ответственность за свою безопасность, заявил Стармер
Европа должна взять основную ответственность за свою безопасность, это новая норма, заявил британский премьер Кир Стармер на Мюнхенской конференции по... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T12:37:00+03:00
2026-02-14T12:37:00+03:00
2026-02-14T12:48:00+03:00
в мире
европа
сша
великобритания
мюнхенская конференция по безопасности
кир стармер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073139636_0:137:2672:1640_1920x0_80_0_0_564a8dc734bde94c1159da9429f4a34d.jpg
https://ria.ru/20260214/rubio-2074362497.html
европа
сша
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073139636_0:0:2368:1776_1920x0_80_0_0_447d9eb40388be6176751de7247dfa51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, сша, великобритания, мюнхенская конференция по безопасности, кир стармер
В мире, Европа, США, Великобритания, Мюнхенская конференция по безопасности, Кир Стармер
Европа должна взять ответственность за свою безопасность, заявил Стармер
Стармер: Европа должна взять основную ответственность за свою безопасность