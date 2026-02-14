Рейтинг@Mail.ru
Европа должна взять ответственность за свою безопасность, заявил Стармер
12:37 14.02.2026 (обновлено: 12:48 14.02.2026)
Европа должна взять ответственность за свою безопасность, заявил Стармер
в мире, европа, сша, великобритания, мюнхенская конференция по безопасности, кир стармер
В мире, Европа, США, Великобритания, Мюнхенская конференция по безопасности, Кир Стармер
Европа должна взять ответственность за свою безопасность, заявил Стармер

Стармер: Европа должна взять основную ответственность за свою безопасность

Кир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© REUTERS / Toby Melville
Кир Стармер. Архивное фото
ЛОНДОН, 14 фев - РИА Новости. Европа должна взять основную ответственность за свою безопасность, это новая норма, заявил британский премьер Кир Стармер на Мюнхенской конференции по безопасности.
«
"Мы должны тратить (на безопасность - ред.) больше, добиваться большего и лучше координироваться. Что особенно важно, мы должны делать это вместе с Соединенными Штатами. США остаются незаменимым союзником, их вклад в европейскую безопасность на протяжении 80 лет не имеет аналогов, и мы благодарны им за это. В то же время мы признаем, что ситуация меняется. Стратегия национальной безопасности США гласит, что Европа должна взять на себя главную ответственность за собственную оборону, и это теперь новая норма", - сказал Стармер.
Он подчеркнул, что без Европы нет безопасности Великобритании, а без Великобритании - европейской безопасности.
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
США навсегда останутся детищем Европы, заявил Рубио
Вчера, 11:42
 
