Сикорский усомнился в праве США на ведущую роль в переговорах по Украине
Сикорский усомнился в праве США на ведущую роль в переговорах по Украине - РИА Новости, 14.02.2026
Сикорский усомнился в праве США на ведущую роль в переговорах по Украине
Глава МИД Польши Радослав Сикорский счел, что США больше не должны быть главными в мирном процессе по Украине. РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T19:15:00+03:00
2026-02-14T19:15:00+03:00
2026-02-14T21:22:00+03:00
2026
Сикорский усомнился в праве США на ведущую роль в переговорах по Украине
