Сикорский усомнился в праве США на ведущую роль в переговорах по Украине

"Для Соединенных Штатов было естественно играть ведущую роль в этих переговорах, когда они оказывали основную военную помощь. <...> Сейчас мы расплачиваемся за эту войну. Американская помощь близка к нулю. <...> Мы покупаем американское оружие для доставки на Украину. В США таких поставок нет. В конгрессе нет даже перспективы принятия пакета мер", — пожаловался он во время Мюнхенской конференции по безопасности.