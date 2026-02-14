Рейтинг@Mail.ru
Сикорский усомнился в праве США на ведущую роль в переговорах по Украине
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
19:15 14.02.2026 (обновлено: 21:22 14.02.2026)
Сикорский усомнился в праве США на ведущую роль в переговорах по Украине
Сикорский усомнился в праве США на ведущую роль в переговорах по Украине - РИА Новости, 14.02.2026
Сикорский усомнился в праве США на ведущую роль в переговорах по Украине
Глава МИД Польши Радослав Сикорский счел, что США больше не должны быть главными в мирном процессе по Украине. РИА Новости, 14.02.2026
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
МЮНХЕН (Германия), 14 фев — РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский счел, что США больше не должны быть главными в мирном процессе по Украине.
"Для Соединенных Штатов было естественно играть ведущую роль в этих переговорах, когда они оказывали основную военную помощь. <...> Сейчас мы расплачиваемся за эту войну. Американская помощь близка к нулю. <...> Мы покупаем американское оружие для доставки на Украину. В США таких поставок нет. В конгрессе нет даже перспективы принятия пакета мер", — пожаловался он во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Глава МИД Польши устроил истерику из-за переговоров с Россией
13 февраля, 15:19
В связи с этим Сикорский потребовал, чтобы Евросоюз получил возможность участвовать в мирных переговорах.
"Если мы платим, если это влияет на нашу безопасность, а не только на безопасность Украины, тогда мы заслуживаем места за столом переговоров, потому что исход этой войны повлияет на нас", — сказал министр.
Как отметил в четверг постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский, европейцы после долгих и тщетных попыток "отменить" Россию начали рассуждать о неизбежности диалога с Москвой, после того как почувствовали грядущий крах Украины.
Здание министерства финансов Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
"Совершила серьезную ошибку". Коварный шаг Украины вызвал панику в Польше
13 февраля, 15:45

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда участники обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "157 на 157". Новая встреча пройдет 17 и 18 февраля в Женеве.

По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.

Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Россия резко усилила позицию в переговорах с США: торга по Украине не будет
10 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРадослав СикорскийНАТОМирный план США по УкраинеПольшаЕвросоюз
 
 
