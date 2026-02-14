"Опасное заблуждение". О чем США предупредили Европу

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Германии продолжается Мюнхенская конференция по безопасности. Одним из наиболее интригующих — и в итоге резонансных — событий мероприятия стало выступление госсекретаря США Марко Рубио. Учитывая крайне активную внешнюю политику Вашингтона в последнее время, от главы американской дипломатии ждали громких заявлений. В том числе по украинской тематике. И он оправдал прогнозы, но лишь частично.

"Продолжим попытки"

По словам госсекретаря США , переговоры по украинской теме сузили круг обсуждаемых проблем, но самые сложные вопросы пока остаются без ответа.

При этом, отвечая на соответствующий вопрос модератора конференции, Рубио подчеркнул: нельзя говорить о незаинтересованности России в мирном урегулировании.

"Они (российские власти) говорят, что готовы. И вопрос — на каких условиях они были готовы это сделать и сможем ли мы найти условия, приемлемые для Украины , на которые Россия согласится. Но мы будем продолжать прощупывать", — заявил дипломат.

"Не думаю, что кто-либо в этом зале будет против урегулирования войны путем переговоров, если условия будут справедливыми и устойчивыми. Именно этого мы стремимся достичь, и мы будем продолжать пытаться этого добиться, даже несмотря на все эти события, связанные с санкциями и так далее", — сказал он.

"Эйфория от победы"

Затронул Рубио и общеисторические вопросы, обратившись к истории Мюнхенской конференции по безопасности.

"Когда эта конференция началась в 1963 году, она проходила в стране, точнее, на континенте, разделенном внутри самого себя. Граница между коммунизмом и свободой проходила через сердце Германии", — сказал дипломат.

Тогда же, заявил он, "советский коммунизм был на подъеме" и "на кону стояли тысячи лет западной цивилизации".

"В то время победа была далеко не гарантирована, но нами двигала общая цель. Нас объединяло не только то, против чего мы боролись, но и то, за что мы боролись", — считает дипломат.

Однако за единством Запада скрывались и опасности для него: "Эйфория от победы привела нас к опасному заблуждению, что мы вступили в "конец истории" и теперь каждая нация станет либеральной демократией, что связи, сформированные исключительно торговлей и коммерцией, заменят национальную идентичность, что основанный на правилах глобальный порядок заменит национальные интересы и что мы будем жить в мире без границ, где каждый станет гражданином мира".

Сейчас отголоски этого "заблуждения" также дают о себе знать.

"Мы все чаще передаем наш суверенитет международным институтам, в то время как многие страны инвестируют в масштабные системы социального обеспечения в ущерб способности защищать себя", — уверен Рубио.

В числе тем, вызывающих вопросы госсекретаря, он выделяет, например, зеленую энергетику и связанную с ней общую климатическую повестку, которая "обесценила" их народ, в то время как "конкуренты эксплуатируют нефть, уголь и природный газ".

"В стремлении к миру без границ мы открыли свои двери беспрецедентной волне массовой миграции, которая угрожает сплоченности наших обществ, преемственности нашей культуры и будущему нашего народа", — также отметил Рубио.

Несмотря на все эти упущения, США признают: они вместе с Европой совершили ошибки. А теперь время сообща их исправлять.

И, заверил Рубио, Соединенные Штаты "вновь возьмут на себя задачу обновления и восстановления".

Бетховен, мигранты и ООН

"Мы, американцы, иногда можем казаться немного прямолинейными и настойчивыми в своих советах. <…> Причина, друзья мои, в том, что нам это очень небезразлично, — заявил госсекретарь. — Нам очень важно ваше и наше будущее, и если порой мы не соглашаемся друг с другом, то эти разногласия проистекают из нашего глубокого чувства обеспокоенности за Европу, с которой мы связаны не только экономически, не только в военном отношении, но и духовно, и культурно".

Последнему аспекту Рубио уделил особое внимание, приведя длинный список имен — Моцарта, Бетховена, Данте, Шекспира, Микеланджело, да Винчи, The Beatles The Rolling Stones , обеспечивших авторитет Старого Света: "Они не только свидетельствуют о величии нашего прошлого или о вере в Бога, которая вдохновила эти чудеса, но и предвещают чудеса, которые ожидают нас в будущем".

От "чудес" госсекретарь вновь вернулся к проблемам. В частности, заявил он, необходимо "взять под контроль национальные границы": "Это не проявление ксенофобии. Это не ненависть. Это основополагающий акт национального суверенитета, и неспособность его осуществить — это не просто отказ от одной из наших самых основных обязанностей перед нашим народом".

Второй пункт — реформирование ООН, "поскольку мы живем не в идеальном мире". У организации, считает дипломат, "огромный потенциал", но она не смогла разрешить конфликты в Газе и на Украине, в то время как США якобы оказались способны изменить ситуацию.

"Мы не хотим, чтобы наши союзники были слабыми, потому что это ослабляет нас самих", — вновь воззвал Рубио к единству Штатов и Европы.

Один из вопросов, заданных госсекретарю после выступления, ожидаемо касался отношений США и Китая

"Наши национальные интересы часто не совпадают, — признал Рубио. — Мы обязаны перед миром постараться урегулировать эти вопросы наилучшим образом, избегая, разумеется, конфликтов — как экономических, так и более серьезных".

Китайский ответ

Тема КНР всплыла неспроста — вслед за госсекретарем США выступил глава дипломатии Китая Ван И

Он предупредил аудиторию о "нарастающей турбулентности" и о том, что "человечество подошло к новому перекрестку".

Ван И, как и американский коллега, заявил о необходимости реформирования ООН, но признал: даже в нынешнем виде она "остается самой универсальной и авторитетной (организацией)". Главная проблема — в "некоторых странах, стремящихся преувеличить разногласия и противоречия", "разжигающих конфронтацию и даже возрождающих менталитет холодной войны", отметил дипломат. Не называя, впрочем, конкретные государства.

"Монополизация власти несколькими странами просто непопулярна, — также подчеркнул представитель КНР. — Мы живем в многополярном мире и должны практиковать подлинное многостороннее сотрудничество".

Говоря о Газе, дипломат отметил: "Для осуществления прекращения огня и восстановления потребуются неустанные усилия по реализации решения о двух государствах и восстановлению справедливости для палестинского народа".

В иранском вопросе Ван И призвал стороны к осмотрительности и избеганию нового конфликта.

Что касается Украины, КНР приветствует тот факт, что "дверь к диалогу наконец-то открыта", и призывает стороны "достичь всеобъемлющего, прочного и обязательного мирного соглашения".