Рубио высказался о готовности России к урегулированию на Украине
Рубио высказался о готовности России к урегулированию на Украине - РИА Новости, 14.02.2026
Рубио высказался о готовности России к урегулированию на Украине
США продолжат проверять готовность России к урегулированию конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 14.02.2026
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Рубио высказался о готовности России к урегулированию на Украине
Рубио: США продолжат проверять готовность России к урегулированию на Украине