Рубио высказался о готовности России к урегулированию на Украине - РИА Новости, 14.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:18 14.02.2026
Рубио высказался о готовности России к урегулированию на Украине
Рубио высказался о готовности России к урегулированию на Украине
США продолжат проверять готовность России к урегулированию конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 14.02.2026
в мире, россия, сша, украина, марко рубио, дональд трамп, владимир зеленский, мирный план сша по украине, мюнхенская конференция по безопасности
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Марко Рубио, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине, Мюнхенская конференция по безопасности
Рубио высказался о готовности России к урегулированию на Украине

Рубио: США продолжат проверять готовность России к урегулированию на Украине

© REUTERS / Alex BrandonГоссекретарь США Марко Рубио выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
© REUTERS / Alex Brandon
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
МЮНХЕН, 14 фев - РИА Новости. США продолжат проверять готовность России к урегулированию конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Мы не знаем, действительно ли Россия настроена серьёзно в вопросе прекращения войны. Она заявляет, что готова к этому, озвучивает свои условия, и вопрос в том, сможем ли мы выработать такие договорённости, которые будут приемлемы для Украины и при этом устроят Россию. Мы намерены продолжать проверять это", - сказал Рубио, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Владимир Зеленский должен двигаться в сторону заключения мира, отметив, что Россия заинтересована в урегулировании украинского конфликта.
Россия готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, с опорой на понимания, достигнутые президентами РФ и США на саммите на Аляске, заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.
Рубио раскрыл детали мирного процесса по Украине и оценил будущее Европы
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаМарко РубиоДональд ТрампВладимир ЗеленскийМирный план США по УкраинеМюнхенская конференция по безопасности
 
 
