США против перекосов в НАТО, заявил постпред при альянсе
США против перекосов в НАТО, заявил постпред при альянсе - РИА Новости, 14.02.2026
США против перекосов в НАТО, заявил постпред при альянсе
США выступают против дисбаланса в НАТО, при котором одни страны делают куда больше других, заявил постоянный представитель страны при военном альянсе Мэттью... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T07:38:00+03:00
2026-02-14T07:38:00+03:00
2026-02-14T07:38:00+03:00
в мире
сша
европа
америка
дональд трамп
нато
сша
европа
америка
США против перекосов в НАТО, заявил постпред при альянсе
Постпред Уитакер: США против перекосов в НАТО