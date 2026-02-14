Рейтинг@Mail.ru
США против перекосов в НАТО, заявил постпред при альянсе
07:38 14.02.2026
США против перекосов в НАТО, заявил постпред при альянсе
США против перекосов в НАТО, заявил постпред при альянсе

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
МЮНХЕН, 14 фев – РИА Новости. США выступают против дисбаланса в НАТО, при котором одни страны делают куда больше других, заявил постоянный представитель страны при военном альянсе Мэттью Уитакер.
"Мы не можем допустить неравный альянс (НАТО – ред.), где главное бремя ложится на США. В Европе может быть неравный альянс, где отдельные страны делают намного больше других. Нам нужно, чтобы все уравнялись и стали сильнее вместе", - сказал Уитакер на Мюнхенской конференции по безопасности.
Уитакер также отметил, что президент США Дональд Трамп привнёс реализм в оценку тех вызовов, с которыми сталкивается Америка. Он подчеркнул, что мир сегодня чрезвычайно опасен, а Соединённые Штаты сталкиваются с множеством серьёзных проблем, требующих взвешенного и прагматичного подхода.
Слова Уитакера прозвучали после его заявления в понедельник, что США в будущем намерены предоставлять Европе только ядерный зонтик, а за обычную оборону континента должны отвечать сами европейские страны.
Американские военные, готовящиеся к десантированию - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Генсек НАТО считает, что США еще нескоро выведут свои силы из Европы
