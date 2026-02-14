Рейтинг@Mail.ru
Генсек НАТО считает, что США еще нескоро выведут свои силы из Европы - РИА Новости, 14.02.2026
04:46 14.02.2026
Генсек НАТО считает, что США еще нескоро выведут свои силы из Европы
Генсек НАТО Марк Рютте считает, что США еще нескоро выведут свои силы из Европы, а альтернативы ядерному зонтику Штатов просто нет. РИА Новости, 14.02.2026
2026
Генсек НАТО считает, что США еще нескоро выведут свои силы из Европы

Рютте: США еще не скоро выведут свои силы из Европы

Американские военные, готовящиеся к десантированию
Американские военные, готовящиеся к десантированию - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© Фото : U.S. Army Europe and Africa/Twitter
Американские военные, готовящиеся к десантированию. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте считает, что США еще нескоро выведут свои силы из Европы, а альтернативы ядерному зонтику Штатов просто нет.
"На это потребуется время... Ядерный зонтик - это главный гарант свободы в Европе. Но в долгосрочной перспективе сильное присутствие США, в том числе и в сфере обычных вооружений, всегда будет сохраняться", - сказал Рютте в интервью американскому телеканалу PBS.
Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в понедельник отметил, что Штаты в перспективе планируют оставить Европе лишь ядерный зонтик, тогда как обычную оборону континента европейские страны должны взять на себя, при этом он сравнил европейских союзников Вашингтона по альянсу с детьми, которые не должны больше зависеть от родителя - Соединенных Штатов.
