США готовятся к затяжной военной операции против Ирана, сообщает Reuters - РИА Новости, 14.02.2026
02:32 14.02.2026 (обновлено: 02:43 14.02.2026)
США готовятся к затяжной военной операции против Ирана, сообщает Reuters
в мире
иран
тегеран (город)
сша
дональд трамп
иран
тегеран (город)
сша
в мире, иран, тегеран (город), сша, дональд трамп
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Дональд Трамп
США готовятся к затяжной военной операции против Ирана, сообщает Reuters

Reuters: США готовятся к затяжной военной операции против Ирана

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Пентагон готовится к затяжной военной кампании против Ирана в случае, если президент США Дональд Трамп откажется от всех дипломатических усилий по достижению сделки с Тегераном, пишет агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников.
"Американские военные готовятся к возможной затяжной, длящейся неделями операции против Ирана, если президент Дональд Трамп отдаст приказ об атаке, что может привести к куда более серьёзному конфликту, чем когда-либо прежде между странами", — говорится в сообщении агентства.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Трамп может ударить по ядерным объектам Ирана, пишет NYT
Вчера, 23:28
Подготовка операций против Ирана сейчас отличается большей сложностью, чем летом прошлого года при ударах по его ядерным объектам, пишет агентство. На этот раз американские военные планируют поражать не только ядерные объекты, но и государственные и силовые структуры. В США ожидают ответных действий Тегерана, что может привести к серии взаимных ударов.
Ранее в пятницу Трамп сообщил, что вторая авианосная группа ВМС США вскоре выдвинется на Ближний Восток на тот случай, если переговоры с Ираном не увенчаются успехом.
По данным газеты New York Times, вторым авианосцем, направляющимся на Ближний Восток, станет Gerald R. Ford с сопровождающими его кораблями, находящимися в Карибском море.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Трамп заявил, что смена власти в Иране была бы лучшим исходом для США
01:46

Обострение между Вашингтоном и Тегераном

Президент США Дональд Трамп требует от Ирана заключить сделку, исключающую наличие у страны ядерного оружия. Он предупредил, что в противном случае исламскую республику ждет гораздо более мощная атака, чем была летом прошлого года. В конце января Штаты отправили армаду военных кораблей в Оманский и Персидский заливы. Позднее глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о переброске туда дополнительных подразделений.

Как пишут СМИ, Вашингтон ждет от Тегерана дополнительных шагов по сворачиванию ядерного проекта, включая полный отказ от обогащения урана и ограничение производства баллистических ракет.

На минувшей неделе представители Соединенных Штатов и Ирана провели переговоры в Омане. По словам Трампа, они прошли хорошо и будут продолжаться. В свою очередь, глава МИД ИРИ Аббас Аракчи заявил о работе над соглашением, которое гарантирует использование ядерной энергетики только в мирных целях. Тегеран настаивает на праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
Накануне Трамп предупредил, что при срыве сделки Вашингтон перейдет ко второй фазе действий, которая станет "очень тяжелой" для Тегерана.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
США тайно направили терминалы Starlink в Иран, пишут СМИ
12 февраля, 20:14
 
В миреИранТегеран (город)СШАДональд Трамп
 
 
