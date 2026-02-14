Рейтинг@Mail.ru
Доверие ЕС к США пошатнулось, сообщила NYT
01:48 14.02.2026
Доверие ЕС к США пошатнулось, сообщила NYT
Доверие ЕС к США пошатнулось, сообщила NYT
Доверие Европы к приверженности США общим ценностям уже подорвано, после форума в Давосе европейские лидеры не надеются на восстановление прежних...
Доверие ЕС к США пошатнулось, сообщила NYT

© AP Photo / Virginia MayoФлаги США И ЕС
Флаги США И ЕС - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги США И ЕС . Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Доверие Европы к приверженности США общим ценностям уже подорвано, после форума в Давосе европейские лидеры не надеются на восстановление прежних трансатлантических отношений, сообщает американская газета New York Times.
"Европейское доверие к приверженности США общим ценностям, европейской безопасности и даже территориальной целостности уже пострадали, однако после Давоса европейские лидеры оставили надежду к возвращению старых трансатлантических отношений", - говорится в публикации газеты.
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Лидеры ЕС хотят перезагрузить отношения с США, пишут СМИ
Вчера, 10:44
Издание отмечает, что американские чиновники, вероятно, это заметили, поэтому на полях Мюнхенской конференции по безопасности не было открытого высмеивания Европы. Напротив, прозвучала похвала в адрес союзников, в частности, Германии.
Президент США Дональд Трамп ранее в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, в частности, раскритиковал Европу, сказав, что она движется в неправильном направлении, и назвал США экономическим двигателем планеты.
Как писало издание Politico, европейский дипломат после речи Трампа в Давосе заявил, что американская мечта Европы мертва.
Канцлер Германии Фридрих Мерц на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Мерц призвал ЕС не отказываться от партнерства с США
Вчера, 19:15
 
