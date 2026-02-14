https://ria.ru/20260214/ssha-2074322575.html
Доверие ЕС к США пошатнулось, сообщила NYT
Доверие Европы к приверженности США общим ценностям уже подорвано, после форума в Давосе европейские лидеры не надеются на восстановление прежних... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T01:48:00+03:00
2026-02-14T01:48:00+03:00
2026-02-14T01:48:00+03:00
в мире
европа
сша
давос
дональд трамп
евросоюз
politico
европа
сша
давос
Доверие ЕС к США пошатнулось, сообщила NYT
NYT: доверие ЕС к США пошатнулось