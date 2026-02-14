Постпред США при НАТО признал, что Россия продвигается вперед на Украине

МЮНХЕН, 14 фев — РИА Новости. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер признал, что Россия ежедневно продвигается вперед на Украине.

"Знаете, каждый день, очевидно, русские добиваются небольших, постепенных успехов" — сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности.