Рейтинг@Mail.ru
Постпред США при НАТО признал, что Россия продвигается вперед на Украине - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:31 14.02.2026 (обновлено: 01:45 14.02.2026)
https://ria.ru/20260214/ssha-2074320765.html
Постпред США при НАТО признал, что Россия продвигается вперед на Украине
Постпред США при НАТО признал, что Россия продвигается вперед на Украине - РИА Новости, 14.02.2026
Постпред США при НАТО признал, что Россия продвигается вперед на Украине
Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер признал, что Россия ежедневно продвигается вперед на Украине. РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T01:31:00+03:00
2026-02-14T01:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
киев
владимир путин
стив уиткофф
джаред кушнер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243059_1185:60:3072:1122_1920x0_80_0_0_405c4b0b52d9b83326e08adcb6eff0cf.jpg
https://ria.ru/20260214/uregulirovanie-2074319140.html
россия
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243059_1216:28:3072:1420_1920x0_80_0_0_7588fc1900fd12ba9c5fab5ee44e7b06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, киев, владимир путин, стив уиткофф, джаред кушнер, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Киев, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, НАТО
Постпред США при НАТО признал, что Россия продвигается вперед на Украине

Постпред Уитакер: Россия ежедневно двигается вперед в конфликте на Украине

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЮНХЕН, 14 фев — РИА Новости. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер признал, что Россия ежедневно продвигается вперед на Украине.
"Знаете, каждый день, очевидно, русские добиваются небольших, постепенных успехов" — сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что ситуация в зоне СВО меняется кардинально, движение идет по всей линии фронта. Как подчеркивал глава государства, бойцы освобождают территории "квадратными километрами".

Он также неоднократно выражал уверенность в том, что все цели СВО, поставленные перед российской армией, будут выполнены.

Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что Киев должен принять решение и начать договариваться, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в результате наступательных действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Трамп делает все возможное для мира на Украине, заявил постпред при НАТО
01:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАКиевВладимир ПутинСтив УиткоффДжаред КушнерНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала