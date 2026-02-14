Рейтинг@Mail.ru
01:59 14.02.2026
Справку об инвалидности с 1 марта начнут выдавать в новом формате
Справку об инвалидности с 1 марта начнут выдавать в новом формате
общество, россия, игорь балынин
Общество, Россия, Игорь Балынин
© Фото : Freepik/pressfotoМолодой человек в инвалидной коляске
Молодой человек в инвалидной коляске. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Справку об установлении инвалидности в России можно будет получить в электронном формате на портале "Госуслуги" с 1 марта этого года, при этом бумажный вариант сохраняет свою силу, сообщил РИА Новости доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
"Теперь справка будет формироваться в государственной информационной системе "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере" в автоматическом режиме на основе акта медико-социальной экспертизы гражданина. По запросу гражданина справка, оформленная в форме электронного документа, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью и направляются гражданину в личный кабинет на портале госуслуг", - сказал РИА Новости Балынин.
Он отметил, что возможность получения справки на бумажном носителе сохраняется. В таком случае она заверяется печатью бюро медико-социальной экспертизы и подписывается его руководителем либо уполномоченным должностным лицом. Юридическая сила двух форматов будет одинаковой.
"В случае изменения персональных данных гражданина, признанного инвалидом, по его заявлению (заявлению его представителя) вносятся изменения в сведения об установлении инвалидности на основании акта медико-социальной экспертизы гражданина, который составляется без дополнительного освидетельствования", - уточнил Балынин
ОбществоРоссияИгорь Балынин
 
 
