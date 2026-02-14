Женщину оштрафовали за слово в интернет-споре

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Суд оштрафовал на 3 тысячи рублей женщину за оскорбительные сообщения в ходе спора в интернете, говорится в судебных материалах в распоряжении РИА Новости.

Спор между двумя женщинами начался в чате, где пользователи предлагают отдать вещи даром. Администратор чата забанила одну из участниц, так как ее поведение показалось ей назойливым. Удаленная из чата женщина решила выяснить отношения с обидчицей уже в личной переписке, в ход пошли упреки в неграмотности.