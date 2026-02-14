МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российские войска уничтожили до 1230 военнослужащих ВСУ, два бронетранспортера "Spartan" производства Великобритании и 30 бронемашин в зоне проведения спецоперации за сутки, следует из сводки Минобороны РФ.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах, отметили в ведомстве.

По данным МО, средствами противовоздушной обороны сбиты восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 118 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ночная атака БПЛА ВСУ

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России, сообщило Минобороны РФ.

Премьер Венгрии раскрыл траты Евросоюза на Украину

Евросоюз потратил на Украину уже 200 миллиардов евро, однако та всё "пожирает и пожирает" деньги, заявил в субботу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он добавил, что крупный бизнес и банки заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, поскольку наживают на нем миллиарды.

Мирошник рассказал о количестве иностранных наемников ВСУ

Около 20 тысяч иностранных наемников участвовали в боевых действиях на стороне Украины, но их может быть больше, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Украинские палачи

Украинские военнослужащие из минометов расстреляли группу мирных жительниц Щербиновки в ДНР, которые пытались эвакуироваться в тыл из освобожденного села, рассказал РИА Новости штурмовик 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии с позывным "Пустой".

По его словам, это произошло в конце августа, когда он с сослуживцем заходил на передовые позиции российских войск, а мирные граждане пытались уйти в тыл.

Американские посредники

США продолжат работать над достижением таких условий урегулирования конфликта на Украине, которые примет Россия, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

Наш ИИ-слон

Офицеры 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии ВС РФ использовали нейросети, чтобы перехитрить командиров взятого в плен бойца ВСУ, рассказал командир батальона с позывным "Моздок".