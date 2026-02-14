Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 14 февраля: ВСУ потеряли порядка 1230 боевиков за сутки - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:03 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/spetsoperatsiya-2074413132.html
Спецоперация, 14 февраля: ВСУ потеряли порядка 1230 боевиков за сутки
Спецоперация, 14 февраля: ВСУ потеряли порядка 1230 боевиков за сутки - РИА Новости, 14.02.2026
Спецоперация, 14 февраля: ВСУ потеряли порядка 1230 боевиков за сутки
Российские войска уничтожили до 1230 военнослужащих ВСУ, два бронетранспортера "Spartan" производства Великобритании и 30 бронемашин в зоне проведения... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T18:03:00+03:00
2026-02-14T18:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
родион мирошник
виктор орбан
марко рубио
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072887272_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_15d3bc244e0ae1bb4c6c8b3f9e34e262.jpg
https://ria.ru/20260214/zelenskiy-2074392515.html
https://ria.ru/20260214/ukraina-2074389510.html
https://ria.ru/20260214/vsu-2074391290.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072887272_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cbb6ed938c86f082cd7983950747cc4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сша, родион мирошник, виктор орбан, марко рубио, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Родион Мирошник, Виктор Орбан, Марко Рубио, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ

Спецоперация, 14 февраля: ВСУ потеряли порядка 1230 боевиков за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета гаубицы Д-30
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета гаубицы Д-30. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российские войска уничтожили до 1230 военнослужащих ВСУ, два бронетранспортера "Spartan" производства Великобритании и 30 бронемашин в зоне проведения спецоперации за сутки, следует из сводки Минобороны РФ.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах, отметили в ведомстве.
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
"Совсем чуть-чуть". Зеленского подняли на смех после заявления о Трампе
Вчера, 15:44
По данным МО, средствами противовоздушной обороны сбиты восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 118 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ночная атака БПЛА ВСУ

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России, сообщило Минобороны РФ.

Премьер Венгрии раскрыл траты Евросоюза на Украину

Евросоюз потратил на Украину уже 200 миллиардов евро, однако та всё "пожирает и пожирает" деньги, заявил в субботу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Он добавил, что крупный бизнес и банки заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, поскольку наживают на нем миллиарды.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
"На последнем издыхании". На Западе сделали тревожное заявление об Украине
Вчера, 15:17

Мирошник рассказал о количестве иностранных наемников ВСУ

Около 20 тысяч иностранных наемников участвовали в боевых действиях на стороне Украины, но их может быть больше, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Украинские палачи

Украинские военнослужащие из минометов расстреляли группу мирных жительниц Щербиновки в ДНР, которые пытались эвакуироваться в тыл из освобожденного села, рассказал РИА Новости штурмовик 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии с позывным "Пустой".
По его словам, это произошло в конце августа, когда он с сослуживцем заходил на передовые позиции российских войск, а мирные граждане пытались уйти в тыл.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Группа боевиков ВСУ замерзла насмерть под Новопавловкой
Вчера, 15:28

Американские посредники

США продолжат работать над достижением таких условий урегулирования конфликта на Украине, которые примет Россия, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

Наш ИИ-слон

Офицеры 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии ВС РФ использовали нейросети, чтобы перехитрить командиров взятого в плен бойца ВСУ, рассказал командир батальона с позывным "Моздок".
По его словам, у сдавшегося командира взвода при себе имелся телефон, который содержал важную информацию - карты, расположение огневых точек и многое другое. Также у пленного был доступ к чатам с офицерами ВСУ в мессенджерах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАРодион МирошникВиктор ОрбанМарко РубиоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала