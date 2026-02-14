Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:49 14.02.2026 (обновлено: 15:44 14.02.2026)
https://ria.ru/20260214/spetsoperatsiya-2074371374.html
ВС России поразили центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
ВС России поразили центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ - РИА Новости, 14.02.2026
ВС России поразили центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
Российские военные атаковали центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T12:49:00+03:00
2026-02-14T15:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
дмитрий песков
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028114868_0:105:3072:1833_1920x0_80_0_0_e0996d6eb3a9c25e122473e6b9569793.jpg
https://ria.ru/20260209/ukraina-2073161389.html
https://ria.ru/20260208/ukraina-2073062259.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028114868_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_daf802f1c746fc208bd68ea99e949e45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, дмитрий песков, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Дмитрий Песков, Украина
ВС России поразили центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

ВС РФ нанесли удары по центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

© РИА Новости / Евгений БиятовМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российские военные атаковали центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, сообщило Минобороны.
«
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил <...> нанесено поражение <...> центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения", — говорится в сводке.
Площадь Независимости в Киеве во время отключения света - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
СМИ забили тревогу из-за неожиданного удара по Украине
9 февраля, 12:06
Также бойцы атаковали энергетическую и транспортную инфраструктуру, используемую в интересах ВСУ. Среди других пораженных целей: места хранения и запуска дронов дальнего действия и пункты временной дислокации украинских военных и наемников в 154 районах.
Средства ПВО сбили за сутки восемь снарядов РСЗО HIMARS и 118 беспилотников.
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
"Света не будет". Зеленский сделал странное заявление о ситуации на Украине
8 февраля, 19:51
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДмитрий ПесковУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала