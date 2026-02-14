ВС России поразили центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российские военные атаковали центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил <...> нанесено поражение <...> центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения", — говорится в сводке.
Также бойцы атаковали энергетическую и транспортную инфраструктуру, используемую в интересах ВСУ. Среди других пораженных целей: места хранения и запуска дронов дальнего действия и пункты временной дислокации украинских военных и наемников в 154 районах.
Средства ПВО сбили за сутки восемь снарядов РСЗО HIMARS и 118 беспилотников.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
