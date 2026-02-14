Бойцы ВС России в костюмах Дедов Морозов поздравляли жителей Димитрова

Военнослужащий 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А.В. Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" ВС РФ на одной из улиц в освобожденном Димитрове. Архивное фото

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российские штурмовики, освобождавшие населенный пункт Димитров в ДНР, надели костюмы Дедов Морозов и поздравляли местных жителей с наступающим Новым годом, об этом рассказал командир штурмового отряда 5-й гвардейской мотострелковой бригады с позывным "Пират" на опубликованном Минобороны РФ видео.

О полном освобождении Димитрова было объявлено 27 декабря 2025 года.

"Наши военнослужащие в костюмах Дедов Морозов организовали прогулки по городу и раздавали местным подарки небольшие, но это уже личная идея командиров подразделения была. И подняли русский флаг там, где он никогда больше не опустится", - рассказал боец ВС РФ.

Он объяснил, что во время освобождения населенного пункта взаимодействие российских подразделений было организовано на самом высоком уровне.

"Противник сам не ожидал, как мы оказались уже у него в тылу. Они не успели даже подготовить нормально оборону некоторых участков и районов больших. В самом конце мы устроили противнику праздник, показали, что мы действительно там есть, что не надо придумывать никаких историй, что не надо рисовать на карте того, чего нет", - отметил "Пират".

Командир полка закрепления с позывным "Кум" рассказал о том, какие задачи выполняют военнослужащие полка.

"Основную зачистку проводили подразделения 5-й отдельной мотострелковой бригады имени Александра Владимировича Захарченко. Вот они основную работу выполнили по зачистке домов и придомовых территорий, а мы, как полк закрепления освобожденных территорий, заходили уже за ними следом, принимали у них позиции и проводили детальную проверку всех домов, чердаков, придомовых территорий", - сказал он.

ДНР. После освобождения населенного пункта военнослужащие 5-й гвардейской мотострелковой бригады 51 общевойсковой армии группировки войск "Центр" оказывают помощь жителям населенного пункта Димитров

"Военнослужащие регулярно подвозят продукты питания, средства гигиены, а также предметы первой необходимости. Снабжение проживающих жителей в населенном пункте Димитров происходит регулярно, но иногда противник пытается помешать этому, обстреливая город и запуская БПЛА", - подчеркнули в Минобороны РФ.

Как пояснили в военном ведомстве, именно мобильные расчеты ПВО полка следят за воздушной обстановкой и не дают беспилотникам ВСУ проводить разведку и наносить удары, срывая снабжение и эвакуацию местных жителей.