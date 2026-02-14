Рейтинг@Mail.ru
Бойцы ВС России в костюмах Дедов Морозов поздравляли жителей Димитрова
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 14.02.2026
Бойцы ВС России в костюмах Дедов Морозов поздравляли жителей Димитрова
Бойцы ВС России в костюмах Дедов Морозов поздравляли жителей Димитрова - РИА Новости, 14.02.2026
Бойцы ВС России в костюмах Дедов Морозов поздравляли жителей Димитрова
Российские штурмовики, освобождавшие населенный пункт Димитров в ДНР, надели костюмы Дедов Морозов и поздравляли местных жителей с наступающим Новым годом, об... РИА Новости, 14.02.2026
специальная военная операция на украине
димитров
россия
донецкая народная республика
дед мороз
вооруженные силы украины
димитров
россия
донецкая народная республика
димитров, россия, донецкая народная республика, дед мороз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Димитров, Россия, Донецкая Народная Республика, Дед Мороз, Вооруженные силы Украины
Бойцы ВС России в костюмах Дедов Морозов поздравляли жителей Димитрова

Одетые в костюмы Дедов Морозов бойцы ВС РФ поздравляли жителей Димитрова

Военнослужащий 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А.В. Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" ВС РФ на одной из улиц в освобожденном Димитрове
Военнослужащий 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А.В. Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск Центр ВС РФ на одной из улиц в освобожденном Димитрове - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Военнослужащий 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А.В. Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" ВС РФ на одной из улиц в освобожденном Димитрове. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российские штурмовики, освобождавшие населенный пункт Димитров в ДНР, надели костюмы Дедов Морозов и поздравляли местных жителей с наступающим Новым годом, об этом рассказал командир штурмового отряда 5-й гвардейской мотострелковой бригады с позывным "Пират" на опубликованном Минобороны РФ видео.
О полном освобождении Димитрова было объявлено 27 декабря 2025 года.
"Наши военнослужащие в костюмах Дедов Морозов организовали прогулки по городу и раздавали местным подарки небольшие, но это уже личная идея командиров подразделения была. И подняли русский флаг там, где он никогда больше не опустится", - рассказал боец ВС РФ.
Он объяснил, что во время освобождения населенного пункта взаимодействие российских подразделений было организовано на самом высоком уровне.
"Противник сам не ожидал, как мы оказались уже у него в тылу. Они не успели даже подготовить нормально оборону некоторых участков и районов больших. В самом конце мы устроили противнику праздник, показали, что мы действительно там есть, что не надо придумывать никаких историй, что не надо рисовать на карте того, чего нет", - отметил "Пират".
Командир полка закрепления с позывным "Кум" рассказал о том, какие задачи выполняют военнослужащие полка.
"Основную зачистку проводили подразделения 5-й отдельной мотострелковой бригады имени Александра Владимировича Захарченко. Вот они основную работу выполнили по зачистке домов и придомовых территорий, а мы, как полк закрепления освобожденных территорий, заходили уже за ними следом, принимали у них позиции и проводили детальную проверку всех домов, чердаков, придомовых территорий", - сказал он.
После освобождения населенного пункта военнослужащие 5-й гвардейской мотострелковой бригады 51 общевойсковой армии группировки войск "Центр" оказывают помощь жителям населенного пункта Димитров в ДНР.
"Военнослужащие регулярно подвозят продукты питания, средства гигиены, а также предметы первой необходимости. Снабжение проживающих жителей в населенном пункте Димитров происходит регулярно, но иногда противник пытается помешать этому, обстреливая город и запуская БПЛА", - подчеркнули в Минобороны РФ.
Как пояснили в военном ведомстве, именно мобильные расчеты ПВО полка следят за воздушной обстановкой и не дают беспилотникам ВСУ проводить разведку и наносить удары, срывая снабжение и эвакуацию местных жителей.
"Все потихоньку, с Божьей помощью. Ребята помогают, помогают продуктами. Хочется, чтоб уже тишина наступила", - сказала местная жительница населенного пункта Димитров Галина Викторовна.
Специальная военная операция на УкраинеДимитровРоссияДонецкая Народная РеспубликаДед МорозВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
