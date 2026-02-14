Рейтинг@Mail.ru
Президент Египта примет участие в заседании Совета мира, сообщил источник - РИА Новости, 14.02.2026
22:59 14.02.2026 (обновлено: 23:07 14.02.2026)
Президент Египта примет участие в заседании Совета мира, сообщил источник
Президент Египта примет участие в заседании Совета мира, сообщил источник
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси примет участие в заседании "Совета мира", которое состоится в Вашингтоне 19 февраля, заявил РИА Новости осведомленный... РИА Новости, 14.02.2026
Президент Египта примет участие в заседании Совета мира, сообщил источник

РИА Новости: президент Египта ас-Сиси примет участие в заседании Совета мира

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Архивное фото
КАИР, 14 фев - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси примет участие в заседании "Совета мира", которое состоится в Вашингтоне 19 февраля, заявил РИА Новости осведомленный источник.
"Президент Абдель Фаттах ас-Сиси примет участие в заседании "Совета мира" в Вашингтоне в следующий четверг (19 февраля – ред.). Внимание будет сосредоточено на необходимости выполнения второго этапа плана (президента США Дональда – ред.) Трампа по Газе", - сообщил источник.
Администрация президента США направила приглашения принять участие в работе "Совета мира" по Газе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложение американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных.
Россия не будет представлена на первом заседании "Совета мира" американского президента Дональда Трампа, формирование ее позиции по нему продолжается, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
