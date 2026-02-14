Рейтинг@Mail.ru
Постпред США при НАТО назвал КНР соперником Штатов - РИА Новости, 14.02.2026
02:53 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/sopernik-2074326130.html
Постпред США при НАТО назвал КНР соперником Штатов
Постпред США при НАТО назвал КНР соперником Штатов - РИА Новости, 14.02.2026
Постпред США при НАТО назвал КНР соперником Штатов
Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер назвал КНР соперником Штатов в экономике, военной сфере и идеологии. РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T02:53:00+03:00
2026-02-14T02:53:00+03:00
в мире, китай, сша, америка, нато
В мире, Китай, США, Америка, НАТО
Постпред США при НАТО назвал КНР соперником Штатов

Уитаккер назвал назвал КНР соперником США в экономике, военной сфере и идеологии

© AP Photo / Mark Schiefelbein/PoolФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein/Pool
Флаги США и Китая. Архивное фото
МЮНХЕН, 14 фев - РИА Новости. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер назвал КНР соперником Штатов в экономике, военной сфере и идеологии.
"Безусловно, Китай находится на подъеме и станет стратегическим конкурентом Соединенных Штатов в течение следующего столетия. И то, как мы на это отреагируем, скорее всего, определит, где мы окажемся как страна, и будет ли это еще одно столетие Америки и того, что мы можем предложить миру, или же это будет столетие Китая и того, что он может принести миру", - сказал Уитакер на Мюнхенской конференции по безопасности.
По его мнению, Китай якобы монополизирует рынок некоторых товаров, таких как критически важные минералы.
"Они переживают самую масштабную милитаризацию в мирное время за всю историю человечества... У них сейчас больше кораблей, чем у Соединенных Штатов", - утверждает Уитакер.
Говоря об идеологии, постпред США при НАТО выразил мнение, что Китай якобы пытается контролировать нарративы, продвигаемые в генерируемых искусственным интеллектом сообщениях.
