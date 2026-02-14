https://ria.ru/20260214/sopernik-2074326130.html
Постпред США при НАТО назвал КНР соперником Штатов
Постпред США при НАТО назвал КНР соперником Штатов - РИА Новости, 14.02.2026
Постпред США при НАТО назвал КНР соперником Штатов
Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер назвал КНР соперником Штатов в экономике, военной сфере и идеологии. РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T02:53:00+03:00
2026-02-14T02:53:00+03:00
2026-02-14T02:53:00+03:00
Постпред США при НАТО назвал КНР соперником Штатов
Уитаккер назвал назвал КНР соперником США в экономике, военной сфере и идеологии