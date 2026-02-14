СМИ: Уиткофф и Кушнер примут участие в переговорах по Украине в Женеве

ВАШИНГТОН, 14 фев — РИА Новости. Спецпредставитель Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер будут на встрече по урегулированию на Украине во вторник в Женеве, передает Reuters.
«
"Во второй половине дня Уиткофф и Кушнер примут участие в трехсторонних переговорах с представителями России и Украины", — сообщило агентство со ссылкой на источник.
В пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что обсуждения мира на Украине продолжатся 17-18 февраля.
Российскую делегацию в Женеве возглавит помощник президента Владимир Мединский. Два предыдущих раунда прошли под руководством начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игоря Костюкова.
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда участники обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "157 на 157".
По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.