Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото

БУДАПЕШТ, 14 фев — РИА Новости. Венгрия не поддастся на хамские замечания Владимира Зеленского, который неверно интерпретирует конфликт на Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

« партию "Тиса" , мы не отдадим им венгерских денег, не позволим им втянуть нас в свою войну, мы не позволим отправить венгерскую молодежь на украинский фронт", — написал он в Facebook*. "Зеленский абсолютно не понимает: Украина защищает себя, а не нас. <...> Какие бы он ни делал характеризующие его самого хамские замечания в адрес Виктора Орбана, как бы он ни сближался с Брюсселем , как бы он ни поддерживал, мы не отдадим им венгерских денег, не позволим им втянуть нас в свою войну, мы не позволим отправить венгерскую молодежь на украинский фронт", — написал он в Facebook*.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, глава киевского режима высказался оскорбительно в отношении премьер-министра Венгрии Орбана, заявив, что тот думает о росте своего живота, а не армии.

Сийярто ранее обвинил Зеленского во вмешательстве в венгерскую предвыборную кампанию с целью привести к власти в апреле оппозиционное правительство, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму, и ускорить вступление Украины в ЕС

По словам Орбана, украинские спецслужбы постоянно действуют на территории Венгрии при поддержке Брюсселя, чтобы повлиять на внутреннюю политику: обе силы заинтересованы в смене власти в стране.