Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Венгрии ответил на новый выпад Зеленского - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:21 14.02.2026 (обновлено: 23:00 14.02.2026)
https://ria.ru/20260214/siyyarto-2074415706.html
Глава МИД Венгрии ответил на новый выпад Зеленского
Глава МИД Венгрии ответил на новый выпад Зеленского - РИА Новости, 14.02.2026
Глава МИД Венгрии ответил на новый выпад Зеленского
Венгрия не поддастся на хамские замечания Владимира Зеленского, который неверно интерпретирует конфликт на Украине, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T18:21:00+03:00
2026-02-14T23:00:00+03:00
в мире
венгрия
украина
брюссель
петер сийярто
владимир зеленский
евросоюз
виктор орбан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051151932_0:0:2980:1677_1920x0_80_0_0_55fac889f179562cc7d72d63dad65b8e.jpg
https://ria.ru/20260214/vengriya-2074389794.html
https://ria.ru/20260214/orban-2074394566.html
венгрия
украина
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051151932_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fa0ac9e0bed34def2976344361c9dee6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, украина, брюссель, петер сийярто, владимир зеленский, евросоюз, виктор орбан
В мире, Венгрия, Украина, Брюссель, Петер Сийярто, Владимир Зеленский, Евросоюз, Виктор Орбан
Глава МИД Венгрии ответил на новый выпад Зеленского

Сийярто: Венгрия не поддастся на хамские замечания Зеленского

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 14 фев — РИА Новости. Венгрия не поддастся на хамские замечания Владимира Зеленского, который неверно интерпретирует конфликт на Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
«
"Зеленский абсолютно не понимает: Украина защищает себя, а не нас. <...> Какие бы он ни делал характеризующие его самого хамские замечания в адрес Виктора Орбана, как бы он ни сближался с Брюсселем, как бы он ни поддерживал партию "Тиса", мы не отдадим им венгерских денег, не позволим им втянуть нас в свою войну, мы не позволим отправить венгерскую молодежь на украинский фронт", — написал он в Facebook*.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Венгрия не даст втянуть себя в войну за иностранные интересы, заявил Орбан
Вчера, 15:18
Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, глава киевского режима высказался оскорбительно в отношении премьер-министра Венгрии Орбана, заявив, что тот думает о росте своего живота, а не армии.
Сийярто ранее обвинил Зеленского во вмешательстве в венгерскую предвыборную кампанию с целью привести к власти в апреле оппозиционное правительство, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму, и ускорить вступление Украины в ЕС.
По словам Орбана, украинские спецслужбы постоянно действуют на территории Венгрии при поддержке Брюсселя, чтобы повлиять на внутреннюю политику: обе силы заинтересованы в смене власти в стране.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Орбан резко ответил на оскорбления Зеленского
Вчера, 16:05
 
В миреВенгрияУкраинаБрюссельПетер СийяртоВладимир ЗеленскийЕвросоюзВиктор Орбан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала