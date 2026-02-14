Глава МИД Венгрии ответил на новый выпад Зеленского

БУДАПЕШТ, 14 фев — РИА Новости. Венгрия не поддастся на хамские замечания Владимира Зеленского, который неверно интерпретирует конфликт на Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Зеленский абсолютно не понимает: Украина защищает себя, а не нас. <...> Какие бы он ни делал характеризующие его самого хамские замечания в адрес Виктора Орбана, как бы он ни сближался с Брюсселем, как бы он ни поддерживал партию "Тиса", мы не отдадим им венгерских денег, не позволим им втянуть нас в свою войну, мы не позволим отправить венгерскую молодежь на украинский фронт", — написал он в Facebook*.
Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, глава киевского режима высказался оскорбительно в отношении премьер-министра Венгрии Орбана, заявив, что тот думает о росте своего живота, а не армии.
Сийярто ранее обвинил Зеленского во вмешательстве в венгерскую предвыборную кампанию с целью привести к власти в апреле оппозиционное правительство, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму, и ускорить вступление Украины в ЕС.
По словам Орбана, украинские спецслужбы постоянно действуют на территории Венгрии при поддержке Брюсселя, чтобы повлиять на внутреннюю политику: обе силы заинтересованы в смене власти в стране.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
